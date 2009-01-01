"Пока лохи в "ЛНР". Сын Плотницкого в России получил гражданство и открыл бизнес

Бизнес Станислава Плотницкого зарегистрирован в РФ официально, рассказал Казанский.

Сын Плотницкого неплохо устроился в РФ Коммерсантъ

В российском Воронеже сын главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого Станислав еще несколько лет назад получил гражданство и открыл собственный бизнес.

Об этом пишет журналист Денис Казанский в своем блоге.

"Пока лохи в Луганске и Донецке четыре года надеются и ждут, когда же их возьмут в Россию, семья главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого эту мечту уже осуществила. Сын Плотницкого — Станислав еще несколько лет назад спокойно получил российский паспорт и свалил из Луганска в Воронеж, где открыл собственный бизнес", — пишет он.

Бизнес Станислава Плотницкого зарегистрирован в РФ официально, поэтому информация о нем доступна в российском Едином реестре индивидуальных предпринимателей, поясняет журналист. Там же указано, что Станислав Игоревич Плотницкий является гражданином России.

Почему в России семья Плотницкого выбрала местом проживания Воронеж — непонятно. Но о том, что Плотницкие перебрались именно туда, было известно и раньше, пишет Казанский. Год назад в Воронеже погибли родители Плотницкого.

Напомним, ранее сообщалось, что главарь ЛНР готовится бежать в Россию и копит деньги.