Поздравления с 8 Марта короткие: в смс, прозе, стихах, видео и картинках

"Главред" предлагает идеи, как поздравить с Международным женским днем не только на словах, но также в видео и открытках.

Уже на носукоторого "Главред" выяснил ранее. На этот раз своим читателям мы предлагаем подборку лучших поздравлений на 8 Марта – в прозе, стихах и смс, а также праздничные видео и открытки.

8 Марта: поздравления в прозе

Примите пожелания добра, любви, удачи, успеха, всегда хорошего настроения, отличного здоровья, успешной карьеры, приятных комплиментов, дорогих подарков и настоящего женского счастья!

***

Милые, прекрасные женщины, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам вечной красоты и молодости! Пусть ваши сердца будут наполнены любовью и нежностью. Огромного вам счастья!

***

Любимая малышка, поздравляю тебя с международным женским днем. Желаю оставаться такой же красивой и милой, нежной и доброй. Пусть жизнь тебя балует счастьем, а судьба — легкой дорогой к мечтам. С праздником тебя, моя любимая!

8 Марта: поздравления в стихах

С 8 Марта поздравляю

И от всей души желаю

Нежности, тепла и ласки,

Яркой жизни, словно в сказке!

***

Цветов, любви и красоты,

Осуществления мечты,

Вниманья, памятных подарков

Желаю в день 8 Марта.

***

8 Марта — чудный день!

Пускай мечты сбываются,

Удача, счастье и любовь

Тебе пусть улыбаются.

8 Марта: поздравления в смс

3 смс - 145 символов:

Желаю любви, обаяния, нежности, теплоты, уюта, комфорта, много красивых слов, исполнения самых сокровенных желаний и настоящего женского счастья!

***

2 смс - 112 символов:

Пусть с нежной веточкой мимозы

Весна к Вам ступит на порог

И в Женский день, 8 Марта,

Подарит радость и восторг!

***

2 смс - 98 символов:

Пусть каждый день будет как 8 Марта: комплименты, восторги, подарки, цветы и любовь. С праздником!

А большие поздравления с 8 Марта – в нашем материале "Лучшие поздравления на 8 Марта на словах и в картинках".