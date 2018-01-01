Поздравления с Днем отца-2018 в смс

"Главред" собрал идеи поздравления с Днем папы.
День отца в Украине отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2018 году выпал папин праздник на 17 июня.
Поздравления с Днем отца в смс
4 смс - 222 символа:
Поздравляю с днем отца! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место для посиделок и веселья со своими детьми. Чтобы радость отцовства делала вас крепче, сильнее и благороднее. Любви вам, счастья и гордости за своих деток!
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3 смс - 182 символа:
Поздравляю с днем отца,
Счастья я тебе желаю.
Нет любви моей конца,
Лучший ты, я твердо знаю!
Папа, только не болей
И почаще улыбайся.
Ты печалиться не смей
И невзгодам не сдавайся.
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3 смс - 191 символ:
Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.
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3 смс - 194 символа:
Для меня ты в детстве был
Как раскраска и мультфильм,
Конь игривый, озорной
И турник, диван большой.
Поздравляю с Днем отцов.
Будь всегда-всегда здоров.
Всё я помню и ценю.
Я, отец, тебя люблю.
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4 смс - 243 символа:
Поздравляем Вас с важным и значимым праздником — Днём отца. В жизни каждого из нас отец играет важную роль, являясь гарантом защиты, мудрым советчиком и другом. Желаем Вам семейного благополучия, гордости за детей, здоровья и веры в свои силы.
***
4 смс - 240 символов:
Пожелания добра без конца,
Ведь сегодня отмечаем День отца!
Пусть везет ему всегда больше всех,
И сопутствует в работе успех.
Он опора для нашей семьи,
Он причал, а мы корабли.
С ним ни шторм, ни ветра не страшны,
Знаем, мы ему тоже нужны!
Еще больше поздравлений в нашем материале Поздравления с Днем отца на словах и в анимированных открытках.
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