День отца-2018: когда отмечать и что за праздник

Ни День матери, ни День отца в Украине не являются официальными праздниками: в эти дни не положены выходные и не планируются официальные мероприятия с участием чиновников. Но уже не первый год украинцы отмечают этот день, поздравляя своих пап.

Когда День папы в Украине

День отца отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2018 году папин праздник выпадает на 17 июня.

День отца: история праздника

Этот праздник родом из США.

После утверждения в Штатах Дня матери активистка Сонора Тодд выступила с инициативой об утверждении еще и Дня отца. Таким образом она хотела отблагодарить своего папу, который в одиночку сумел поставить на ноги шестерых детей, обеспечив их своей поддержкой и дав им приличное образование.

Тодд обратилась к мэру родного города, чтобы день рождения ее отца лег в основу праздника, когда все люди могли бы поздравить своих отцов, отдавая им дань уважения. Из родного городка Соноры традиция распространилась по округе.

Официальный же статус День отца в США получил в 1966 году.

На сегодня 31 страна отмечает в июне День отца. Во многих других государствах у этого праздника иная дата.

Поздравление на День отца

В День матери дети традиционно дарят открытки и поделки, сделанные своими руками, посвящают мамам стихи, поют песни или готовят завтраки. Аналогично можно поздравить и пап.