Поздравления с Днем отца на словах и в анимированных открытках

"Главред" собрал идеи поздравления с Днем папы от жены, дочери и сына.
В июне День отца отмечает 31 страна, включая Украину. Во многих других государствах у этого праздника иная дата.
День отца в Украине отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2018 году папин праздник выпал на 17 июня.
"Главред" собрал идеи поздравления с Днем папы от жены, дочери и сына – на словах и в картинках.
Поздравления с Днем отца от жены
Любимый мой, недавно стал ты папой!
От всей души хочу я пожелать,
Чтоб нам ребенок наш дарил лишь радость!
Всегда, во всем друг другу помогать!
Пусть, милый, подрастает наше чадо,
Все лучшее ребенку отдавай!
Ведь ты – отец! И жизнь теперь – другая!
Живи чудесно, счастье излучай!
***
Мой муж, событие недавно
В нашей судьбе произошло!
Ты стал отцом прекрасным самым!
Вот повезло, так повезло!
Я искренне тебе желаю,
Чтоб радовал ребенок твой!
Пускай удача ожидает,
Обходят беды стороной!
Поздравления с Днем отца в прозе
Поздравляю с днем отца! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место для посиделок и веселья со своими детьми. Чтобы радость отцовства делала вас крепче, сильнее и благороднее. Любви вам, счастья и гордости за своих деток!
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Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением — такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!
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Папуленьку дорогого поздравляю с Днем отца! Спасибо тебе за мое хорошее воспитание и атмосферу любви, в которой я воспитывалась всю свою жизнь. Быть твоей дочерью — истинное счастье! Желаю тебе исполнения всех твоих желаний, серьезных целей, как можно больше радостных мгновений и крепчайшего здоровья, которое будет с тобой всю жизнь. Исполни все свои честолюбивые планы. А главное — будь доволен собой!
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Поздравляю с Днём отца и желаю всегда оставаться для своего чада настоящим примером силы, справедливости, чести, целеустремлённости, мужества и отваги. Пусть каждый день дарит массу впечатлений и радостных мгновений в кругу любимой семьи, пусть с детьми никогда не будет скучно, а уж тем более — грустно. Здоровья и уверенности папе, счастья и веселья для детей!
Поздравление с Днем отца от дочери
Тебя я, папа, поздравляю!
И в день отца хочу сказать –
Ты самый лучший! Точно знаю!
Хочу успехов пожелать!
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Папочка любимый, ты мой самый первый, самый главный защитник в жизни! Поздравляю с твоим "семейно-профессиональным" днём и желаю крепкого здоровья, много улыбок и тёплых солнечных дней!
***
Ты самый сильный, самый умный,
И самый добрый, наконец!
Тебя люблю просто безумно,
И я горжусь тобой, отец!
Желаю крепкого здоровья,
Всегда будь номером один!
Я говорю тебе с любовью:
Ты, папа, лучший из мужчин!
Поздравления с Днем отца прикольные
Ты отец — глава семьи,
Лучше в мире не найти.
Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.
С днем отца, тебя родной,
Мы гордимся все тобой!
Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!
***
Кто ремня давал мне в детстве?
Кто дарил любовь от сердца?
Это папа мой любимый:
Сильный и неповторимый!
С Днём отца сегодня я
Поздравляю, пап, тебя!
Чтобы был всегда здоровым,
Добрым, чутким и веселым!
***
Папа может пиво с рыбой,
Может пиво просто так.
Папа ходит на работу,
10 дней в одних носках.
Папа громче всех на свете,
Может чавкать за столом,
Только папа президента,
Может называть козлом!
К папе чувствуют соседи,
Уважение и страх.
Папа может без стеснений,
Мусор вынести в трусах.
Папа любит пить, играться,
Пукать хрюкать и курить,
Только с тещей, бабой Лидой,
Папа наш не может жить!
В День матери дети традиционно дарят открытки и поделки, сделанные своими руками, посвящают мамам стихи, поют песни или готовят завтраки. Аналогично можно поздравить и пап.