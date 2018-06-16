Поздравления с Днем отца на словах и в анимированных открытках

16 июня 2018, 12:14

"Главред" собрал идеи поздравления с Днем папы от жены, дочери и сына.

  • Поздравления с Днем отца на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем отца на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем отца на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем отца на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем отца на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем отца на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем отца на словах и в анимированных открытках Фото из открытых источников

В июне День отца отмечает 31 страна, включая Украину. Во многих других государствах у этого праздника иная дата.

День отца в Украине отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2018 году папин праздник выпал на 17 июня.

"Главред" собрал идеи поздравления с Днем папы от жены, дочери и сына – на словах и в картинках.

Поздравления с Днем отца от жены

Любимый мой, недавно стал ты папой!

От всей души хочу я пожелать,

Чтоб нам ребенок наш дарил лишь радость!

Всегда, во всем друг другу помогать!

Пусть, милый, подрастает наше чадо,

Все лучшее ребенку отдавай!

Ведь ты – отец! И жизнь теперь – другая!

Живи чудесно, счастье излучай!

***

Мой муж, событие недавно

В нашей судьбе произошло!

Ты стал отцом прекрасным самым!

Вот повезло, так повезло!

Я искренне тебе желаю,

Чтоб радовал ребенок твой!

Пускай удача ожидает,

Обходят беды стороной!

Поздравления с Днем отца в прозе

Поздравляю с днем отца! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место для посиделок и веселья со своими детьми. Чтобы радость отцовства делала вас крепче, сильнее и благороднее. Любви вам, счастья и гордости за своих деток!

***

Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением — такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!

***

Папуленьку дорогого поздравляю с Днем отца! Спасибо тебе за мое хорошее воспитание и атмосферу любви, в которой я воспитывалась всю свою жизнь. Быть твоей дочерью — истинное счастье! Желаю тебе исполнения всех твоих желаний, серьезных целей, как можно больше радостных мгновений и крепчайшего здоровья, которое будет с тобой всю жизнь. Исполни все свои честолюбивые планы. А главное — будь доволен собой!

***

Поздравляю с Днём отца и желаю всегда оставаться для своего чада настоящим примером силы, справедливости, чести, целеустремлённости, мужества и отваги. Пусть каждый день дарит массу впечатлений и радостных мгновений в кругу любимой семьи, пусть с детьми никогда не будет скучно, а уж тем более — грустно. Здоровья и уверенности папе, счастья и веселья для детей!

Поздравление с Днем отца от дочери

Тебя я, папа, поздравляю!

И в день отца хочу сказать –

Ты самый лучший! Точно знаю!

Хочу успехов пожелать!

***

Папочка любимый, ты мой самый первый, самый главный защитник в жизни! Поздравляю с твоим "семейно-профессиональным" днём и желаю крепкого здоровья, много улыбок и тёплых солнечных дней!

***

Ты самый сильный, самый умный,

И самый добрый, наконец!

Тебя люблю просто безумно,

И я горжусь тобой, отец!

Желаю крепкого здоровья,

Всегда будь номером один!

Я говорю тебе с любовью:

Ты, папа, лучший из мужчин!

Поздравления с Днем отца прикольные

Ты отец — глава семьи,

Лучше в мире не найти.

Ты и друг наш, и учитель,

Мамин ты телохранитель.

С днем отца, тебя родной,

Мы гордимся все тобой!

Тебе здоровья мы желаем,

И крепко-крепко обнимаем!

***

Кто ремня давал мне в детстве?

Кто дарил любовь от сердца?

Это папа мой любимый:

Сильный и неповторимый!

С Днём отца сегодня я

Поздравляю, пап, тебя!

Чтобы был всегда здоровым,

Добрым, чутким и веселым!

***

Папа может пиво с рыбой,

Может пиво просто так.

Папа ходит на работу,

10 дней в одних носках.

Папа громче всех на свете,

Может чавкать за столом,

Только папа президента,

Может называть козлом!

К папе чувствуют соседи,

Уважение и страх.

Папа может без стеснений,

Мусор вынести в трусах.

Папа любит пить, играться,

Пукать хрюкать и курить,

Только с тещей, бабой Лидой,

Папа наш не может жить!

В День матери дети традиционно дарят открытки и поделки, сделанные своими руками, посвящают мамам стихи, поют песни или готовят завтраки. Аналогично можно поздравить и пап.

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