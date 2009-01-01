Псевдославянизм и славянские ценности

Все славяне прошлого понимали ценность светлой души и ее значение для последующих реинкарнаций.

Слов’яни — духовні брати у Праві sviatoiar.uamodna.com

Під виглядом давньослов'янського дедалі частіше і наполегливіше підноситься замаскована до невпізнання антислов'янська ідеологія, не-слов'янські за змістом поняття, темні окультні вчення, надзвичайно небезпечні для світлих душею людей, які вірять у Світлий Ірій та Праву — слов'ян.

Для наших предків бути слов'янином означало — жити у Праві, відати Праву, славити Праву, любити коло світлих душею людей і закони Прави. Так як Права є найвищою частиною Світлого Ірію, а її закон, закон Творця-Сварога, визначає сутність слов'янина, його світлий світогляд і любляче єство. Бо тільки така праведна людина, чиста і світла душею, яка глибоко приймає і шанує ієрархію Прави, систему духовних її цінностей, має право називатися слов'янином.

Тому, слов'янство — це спільність світлих душею людей, які пізнали і прийняли знання Прави (пройшли просвітлення), та обрядово були посвячені у слов'яни. Вони — братство тих, хто здатен жити у Праві, відати Праву, славити її — коло православних.

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Слов’янські обряди світлі та сповнені любов’ю до людини світлодушої sviatoiar.uamodna.com

Давнє посвячення у слов'яни носило урочистий характер і здійснювалося Старотцями-Рахманами і волхвами у дні великих свят, на великих духовних дійствах, які проходили у регіонах на Світовидових (Святовидових) полях біля центральних святилищ, неподалік рахмано-волхвівських центрів.

Той, хто посвячувався у слов'яни, клявся бути вірним Праві, шанувати її, пам'ятати великих предків, душі яких споглядають на слов'ян зі Світлого Ірію — Слави (Слав-Яня), Поряня (Пор-Яня), Оря (Орі-Яня), Даждьбата, Ясуня та інших.

Майбутній слов'янин брав обітницю: до кінця днів своїх берегти світлість душі, берегти духовний зв'язок зі Світлим Ірієм, з вищим духовним сонмом богів-предків на чолі з Творцем-Сварогом, зі своїм духовним родом. Він надягав особливий освячений духівниками оберіг, який носив на грудях і з яким ніколи не розлучався.

Так являвся світу слов'янин, хранитель і носій знань Прави, здатний жити за такими правилами та нести їх іншим. Як правило, він був представником світлодуших народів, раніше поселених на Землі, тому міг мати різний колір шкіри, волосся, очей, але вирізнявся вмінням і бажанням любити Творця і шанувати Праву.

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Слов’янський оберіг-сварга, виконаний за карпатськими зразками sviatoiar.uamodna.com

В ті давні часи не вірити в Праву означало лише одне — небажання бути слов'янином, нездатність співіснувати на основі братерства зі світлими людьми у слов'янській громаді, залежність від окультизму. Тих, хто не пройшов посвячення у слов'яни (православні), не допускали у слов'янське коло. До них ставилися як до неспроможних зберігати світлість душі. Їх не приймали на проживання у слов'янських поселеннях, з ними контактували дуже обережно, зберігаючи душевний спокій, уникаючи таким чином можливих темних впливів і окультних атак (як правило, відступники були схильні до дії чорної магії).

Натомість, у просвітлених внаслідок високого духовного рівня знань Прави та життя у Праві, виникав стан внутрішнього бачення духовних якостей оточуючих, який допомагав виявляти присутність темного у тонких тілах явлених (істот антисвіту).

Нині здатність духовного бачення у переважної більшості нащадків слов'ян розвинена занадто слабко. Бо з відходом Старотців-Рахманів та втратою просвітницької, рахмано-волхвівської системи у кінці XVIII — на початках XIX століття, школа давнього слов'янського просвітлення перестала існувати.

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Слов’янський світ і його оточення у кінці IX ст.н.е. (карта ДЦ "Рівне-Суренж")

Високі духовні знання втратили своїх носіїв, а їхній вплив на життя колись слов'янських народів зберігся лише у формі далеких слов'янських традицій і, переважно, у серці слов'янського світу — Волинсько-Карпатському регіоні.

Попри всі спроби сучасної науки розшифрувати давні слов'янські знання, зробити це їй так і не вдалося. І тому є кілька причин. Головною є відсутність знань про Світлий Ірій, Праву, знань ієрархії духовного світу — вселенської керуючої системи (у Всесвіті), очоленої Творцем.

Другою причиною є вузькість матеріалістичного підходу до розуміння Всесвіту, до значення духовного життя у ньому, що не дає можливості науці досягти і двадцятої долі знань про устрій Всесвіту та світобудови у цілому.

Третьою причиною є обмеженість знань про людину та її духовну частину, про здібності та властивості людської душі. Такі знання виходять в основному від шкіл східних релігій, але у надто зміненому та різко спрощеному вигляді.

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Слов’янські Старотці-Рахмани досконало знали будову тонкого тіла людини і володіли методами боротьби з недухами sviatoiar.uamodna.com

І хоча у східній медицині досі застосовують методи впливу на тонке тіло людини, на енергетику її центрів, можливості духовного лікування при цьому не становлять і десятої долі того, що вміли слов'янські Старотці-Рахмани ліквідуючи недухи (недуги).

Слов'янські духівники добре знали — поступове духовне падіння людей, які відкинули життя за правилами Прави, приводило їх до значного ослаблення душі. Вони ставали "очремі" — землянами з очорненою душею. Подальше падіння таких осіб приводило їх у стан "чорноголовості" — повної втрати у тонкому тілі вищої з його чакр, що зумовлювало зупинку процесу духовного кормління індивіда вищими світлими силами Світлого Ірію і Творця.

Наступний етап падіння "чорноголового" підводив його до стану "нелюда", коли місце вмираючої душі займали істоти антисвіту, які включали процес духовного вампірування (крадіжок енергії) з тонких тіл рідних, сусідів, знайомих, усіх оточуючих. Енергетика тонкого тіла "нелюда" тепер повністю залежала від "вмілих" його дій з паразитування, шляхом подолання волі жертви (польового захисту) емоційним сплеском. Усвідомлені (чи не усвідомлені) магічні та окультні дії, через проведення різних ритуалів, вияв агресивності, хитрощів, лукавої поведінки, ставали способом існування такого падшого.

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Усі слов'яни минулого добре розуміли цінність світлої душі та її значення для наступних реінкарнацій (пакибуття). Тому зверталися до Старотців-Рахманів і волхвів як до духовних лікарів-цілителів, здатних допомогти у боротьбі з недухами: навроченнями, порчами, приворотами та іншими проявами агресивної окультності та магії.

Зрозуміло, що цілительство слов'янських духівників, Старотців-Рахманів та волхвів, викликало жорстку протидію адептів антисвіту. Адже здійснюване Отцями просвітлення навколишніх народів стояло на заваді поширенню паразитування антисвіту, забирало основу існування такого.

Війна носіїв темних ідеологій зі Старотцівсько-Рахманською системою призвела до ослаблення такої та визначила її зникнення на землях Європи до кінця XVIII — початку XIX століття.

Останнім бастіоном оборони став Волинсько-Карпатський регіон, де у XIX столітті упокоїлися останні слов'янські духовні вчителі — Старотці-Рахмани та волхви. Відтоді розуміння православ'я, як життя у Праві, відання Прави, славлення Прави, переставало сприйматися у значенні системного просвітлення та слов'янізації. Натомість світу був наданий псевдославянізм — лукава і чорна підробка, сурогат з понять антисвіту, одінської і яхівської величі, вседозволеності та агресивного всевладдя, який підносить окультність та магію на п'єдестал світової політики у формі сталінського тоталітаризму та усіляких форм нацизму.

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Набирає сили і процес підміни всього слов'янського навмисно псевдослов'янським — примітивним і племінним, тим, яке не має стосунку до слов'ян. Слов'ян навмисно виставляють в образах надуманих родичів готів, вікінгів, варягів (яхів) — носіїв темного одінізму.

Слов'янству приписують риси, властиві їхнім ворогам — авторитарність, прагнення до матеріальних благ, злостивість та окультність, поклоніння чорним богам, примітивну ритуальність і войовничість, агресивність та продажність.

Який стосунок усе це має до слов’ян, слов’янського світогляду і духовності? sviatoiar.uamodna.com

Нащадкам слов'ян протягом ХІХ-ХХ століть у межах різних імперій вбивають у голову, що саме ці риси і є древніми слов'янськими цінностями! У школах та університетах, у пресі та на телебаченні звеличують тих князів і бояр, які відкинули слов'янську віру та світогляд, стали зрадниками слов'янського способу життя, виявилися носіями авторитарності, підлості, жорстокості, ворожості, кровожерливості, користолюбства (як Рюриковичі з часів Ольги та Володимира).

Однак особливого поштовху псевдослов'янізм набув на початку ХХІ століття. Ідеологічні химери візантизму, одінізму, яхветизму, єгипетської та азійської чорної магії, сатанізму, окультних вчень германців і хозарів, практики таємних орденських лож, шанувальники псевдославянізму вбрали у слов'янські шати і почали називати це "світоглядом" слов'ян.

Із засобів інформації, книг, Інтернету, з екранів телевізорів виринули потоки відвертої брехні та неправди, які видають ворогів слов'янського світогляду майже благодійниками та істинними слов'янськими отцями минулого. Вороги слов'ян (зовнішні та внутрішні) постали у романтичних образах переможних та гордівливих магів-завойовників, які вбивають ворогів (власне слов'ян), бо ті не до кінця зрозуміли чорної "величі" кривавих месій!

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Нині чорні відьмаки відкрито видають себе за "слов’янських волхвів" sviatoiar.uamodna.com

Дедалі більш наполегливо псевдослов'яністи формують "образи" давнього слов'янина з постатей темних і бездушних, які не мають стосунку світлих предків слов'ян. Слов'янина вони малюють оскаженілим вояком (подібно до скіфа чи гунна), охопленим пристрастю уявної величі (подібно до візантійця чи варяга), завзятим носієм магії та окультизму (подібно готу або вікінгу), здатним лукаво обвести навколо пальця занадто простодушного (подібно до хозарина або яха).

Зміцненню псевдослов'янізму допомагає і масове проникнення у ЗМІ матеріалів про магічні знаки, які ведуть людину до контакту з антисвітом (скандинавських, одінських, яхівських рун), а також описів ритуалів, які ведуть до неусвідомленого виклику темних духів із низів антисвіту.

Окрім того, такі скандинавські, одінські та, особливо, яхівські руни, псевдослов'яністи намагаються видавати за слов'янські, погіршуючи становище тих, хто щиро шукає слов'янські корені та захоплюється різними знаками, сприймаючи їх за світлі.

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Псевдослов'янізм бреше і про начебто масове захоплення давніх слов'ян розкішшю, золотом (як благодаттю), про бажання еліти слов'ян панувати над своїми народами за будь-яку ціну, що геть не відповідає слов'янському світогляду і системі устрою слов'янського суспільства часів Бусових, часів Троянових (часів управління суспільством Троянню).

Розпізнати таку брехню здатна лише людина, знайома з "Велесовою книгою" (давнім текстом Старотців-Рахманів), духовною культурою слов'ян та істинними слов'янськими традиціями. Але хто ж є отими псевдослов'яністами? Хто зацікавлений у перекрученому трактуванні слов'янського минулого, в очорненні та підміні слов'янського світогляду чимось іншим?

Передусім такими є ті, хто століттями боровся з Правою, Старотцівсько-Рахманською, волхвівською системою, хто бажав використовувати нащадків слов'ян, як засіб у боротьбі за світове панування. Нині псевдослов'яністами є ті, хто приймає та множить брехню про слов'ян, хто під виглядом слов'янського світобачення розповсюджує темні ідеології візантизму, одінізму, яхветизму, єгипетської пітьми, у певних політичних цілях.

Для таких дуже важливо те, аби слов'янські нащадки остаточно втратили історію своїх Предків, історію великих духовних вчителів Прави, Старотців-Рахманів та волхвів, щоб вони стали примітивними носіями зла, войовничості, кровожерливості та прагнули до переділу світу на догоду самих псевдослов'яністів.

Переділ світу – мета темних сил Reuters

Слов'янські нащадки, які втратили духовність, за умислом псевдослов'яністів, мають стати дзеркальною подобою тих, хто раніше вбивав слов'ян, завойовував слов'янські землі, знищував слов'янські святилища і храми, здійснював криваві та магічні ритуали. Вони, ці нащадки, як обездушені раби антисвіту, повинні щиро вірити, що творене ними є вірним способом служінню ідеї особливої земної величі — меті носіїв псевдослов'янізму.

Однак таке маскування є лише лукавим прийомом таємної війни з усім слов'янським, з нащадками слов'ян, з тими з них, хто береже давні та істинно слов'янські традиції. Таке маскування — спосіб боротьби антисвіту з Творцем-Сварогом і його дітьми на Землі, світлими душею людьми, які готові пізнати та полюбити Праву.

І якщо скинути барвисті шати з того опудала, яке виставляє псевдослов'янізм, всередині ви не знайдете нічого, окрім одінської та скандинавської магії, єгипетського і аккадського окультизму, яхівської і варязької ритуальності, інших темних вчень, які формують в'язку та чорну антислов'янську отруту.

Слов’яни не носили татуювань, псевдослов’яни — їх носять (татуювання з назвою "Перун") sviatoiar.uamodna.com

Життя, створене Творцем у Всесвіті — чудове і багатогранне. Воно дається людині для щастя і духовного розвитку.

Для світлих душею людей воно — можливість постійного духовного удосконалення, яке вимагає багаторазових явлень про цей світ. А закон Прави — закон для світлих людей, які прагнуть до пакибуття (реінкарнації та розвитку світлої душі).

Слов'яни знали: диво пакибуття — це і є вічне життя, про яке повинна піклуватись світлої душі людина і до якого мусить прагнути! Для здійснення такого людина мусить любити Творця і вчити цього своїх дітей і онуків. Як і вчити їх зберігати знання Прави для їхніх нащадків, для наступних поколінь, коли стане можливим власне нове явлення у світ.

Творець радіє істинному людському щастю! sviatoiar.uamodna.com

Однак заслужити пакибуття можливо лише живучи у Праві, відаючи Праву, славлячи Праву, шануючи Творця і Світлий Ірії, відкидаючи підступність псевдослов'янізму, чорноту і хижість темної окультності та магії.

Так вчили великі Отці минулого, великі арії, слов'янські Старотці-Рахмани минулого.

Низький уклін їм за це!

Святояр