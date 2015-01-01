Рассказы волонтера. Когда цена мечты большая, не для всех

А побратимы его плакали. Вот просто стояли и плакали.

А побратимы его плакали. Вот просто стояли и плакали УНИАН

Прилетело...

Слышали такое? Сегодня хоронили воина. Когда-то давно мы учились вместе в школе, потом в институте. На вступительных экзаменах он даже помог мне задачку решить. Вот просто взял и решил. Потому что умный. Как-то изысканно умный, ты понимаешь, о чем я. Спросил только: "Не шаришь?", а я честно сказала: "Нет". Мы знали об этом только вдвоем, вот теперь и ты знаешь тоже.

В общем, сегодня мы пришли к нему. Стояли на ветру и смотрели на его руки, которыми он далеко не задачки в окопах решал. Это у нас ногти чистые, куртки. Машины красивые и вполне себе удавшаяся жизнь. Это у нас "правильно", "так, как надо", "как положено". Учитель школьный сказал, что он должен был ученым-физиком знаменитым стать, любил истину во всем искать. Не стал. Только мне почему-то показалось, что всё у него получилось. Цена, правда, большая, не для всех. Но он же мечтатель был, идеалист, планы строил чистые, совсем не такие, как мы.

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Вот и шорох по толпе пошел. Тот, которого боялись. За что жизнью своей поплатился, за кого. Хотелось сказать, да объяснять долго. Знаешь, бывает такое, что если надо объяснять, то лучше промолчать. Промолчали. Плохо, наверное. Как думаешь?

А побратимы его плакали. Вот просто стояли и плакали. Может им не совсем уютно в этих наших ногтях и машинах было, может и закрадывалось сомнение стоит ли так. За нас. И войны, ты знаешь, нет. Ну многие так думают, особенно сейчас. Устали. Так и отдыхайте себе на здоровье. Бывает.

Как же все-таки холодно. И лицо горит. От ветра, наверное. Пора и землю бросать. Горстку.

Раз...

Два...

Три...

Будем жить.

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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.