Разборки в ДНР. Охранка копает под боевиков из-за преступлений против местных

В 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжает расти количество правонарушений, совершенных в отношении местного населения.

Охранка ДНР копает под боевиков joinfo.ua

На оккупированном Донбассе растет количество преступлений, совершенных в отношении местного населения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на странице в Facebook.

Отмечается, что в подразделениях военных РФ на Донбассе растет количество правонарушений, совершенных в отношении местного населения.

"В 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжает расти количество правонарушений, совершенных в отношении местного населения. В связи с этим, 3 июня в одну из частей 1 АК прибыли представители "МГБ" ДНР и "специальное подразделение МВД ДНР" с целью проведения проверки и предупреждения фактов совершения преступлений личным составом в отношении местного населения", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР охранка ловит диверсантов, саботажников и агентов СБУ.