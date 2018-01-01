Рецепт пасхи-2018: самая вкусная пасха и необычные куличи

"Главред" собрал самые вкусные, необычные и проверенные рецепты главного пасхального кушанья.

Рецепт пасхи-2018 может быть разным, на любой вкус. 1zoom.ru

В 2018 году

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Самый лучший рецепт пасхи каждый выбирает по себе: кому-то больше нравятся творожные пасхи, а кто-то предпочитает сдобные куличи (такие куличи многие украинцы тоже называют пасхами, хотя классическая пасха готовится все-таки из протертого творога).

Люди часто интересуется, когда печь пасху и куличи – по канону, это делать начинают в Чистый четверг. Хотя не будет каким-то грехом купить или приготовить пасху заранее. Традиция готовить главное пасхальное кушанье именно в этот день закрепились, скорее всего, потому что раньше не было различных стабилизаторов и прочих консервантов – и пасхи, приготовленные раньше четверга, к воскресному дню уже засыхали.

Советуем также прочесть о том, можно ли печь куличи на Благовещение.

Самый вкусный рецепт пасхи, по мнению интернет-пользователей

Ингредиенты:

мука – 5 стаканов,

яйца – 5 шт.;

сухие дрожжи – 22 г;

молоко 3,2% – 300 мл;

сметана 10% – 200 г;

коньяк – 3 ст. л.;

масло сливочное – 200 г;

сахар – 400 г;

шафран – 1 ч. л.,

ванилин – 1 пакетик (1 ч. л.);

семена ванили – 1 стручок;

тимьян – 0,5 ч. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

цедра – 0,5 лимона;

разрыхлитель – 2 пакетика (20 г);

изюм черный и светлый – по 200 г.

Как готовить:

В сметане развести 1 ч. л. шафрана, 0,5 ч. л. тимьяна, цедра половины лимона, семена ванили.

Перед сном взять 300 мл молока, развести в нем 22 грамма сухих дрожжей, добавить 200 мл полученной сметанной смеси, вбить 5 яиц, 200 г сливочного масла, 400 г сахара и оставить на всю ночь.

ВНИМАНИЕ! Опара не будет подниматься, поэтому вставать и мешать не надо.

Утром просеять с двумя пакетиками разрыхлителя 3 стакана муки, добавить в тесто вместе в 0,5 ч. л. соли, пакетиком ванили, 3 ст. л. коньяка.

Далее добавить муку, пока тесто не будет нужной консистенции (2 стакана). Тесто не должно быть крутым!

Как только тесто станет однородным, добавить в него изюм (можно кусочки шоколада), еще раз вымесить и СРАЗУ (не надо давать ему подходить!) разложить по формочкам (накладывать ровно одну треть).

Формочки поставить в тепло и ждать часа два. Как только до края формы останется 2-3 см, хорошо разогреть духовку до 180 градусов и, стараясь не встряхнуть, аккуратно перенести формы в духовку. Выпекать до зарумянивания (в зависимости от диаметра – минут 25-30).

Готовить настоятельно рекомендуют только в бумажных формах 5-10 см высотой. Эти куличи очень нежные, поэтому до полного остывания их лучше не трогать.

Рецепт пасхи в духовке

Довольно простой рецепт пасхального кулича, который на второй, третий и четвертый день становится только вкуснее.

Пасха с сухофруктами

Ингредиенты:

мука – 900 г (800 г в замес и 100 г вымешать);

сливочное масло – 100 г;

подсолнечное масло – 60 г;

яйца – 5 шт. (3 целых и два желтка);

молоко – 175 мл;

сливки 12% – 175 мл;

дрожжи свежие – 30 г/сухие – 10 г;

сахар – 200 г;

ваниль;

соль;

орехи – 160 г (60 г в тесто и 100 г для декора);

сухофрукты – 425 г (125 г в тесто и 300 г для декора);

сахарная пудра – 300 г;

сок лимона.

Как готовить:

Рецепт пасхи от Ольги Матвей

Необычные куличи: шоколадно-лимонный кулич

Ингредиенты:

2,5 ст. муки;

8 яиц;

3 яичных белка (для глазури);

2 ст. л. сливочного масла;

2 пакетика сухих дрожжей;

1 плитка черного шоколада;

3 ст. л. какао;

1 ст. сахара;

1 ст. измельченного миндаля;

100 мл рома или коньяка;

100 мл красного сухого вина;

1 лимон;

100 г апельсиновых цукатов;

корица, гвоздика;

полстакана сахара.

Как готовить:

Растворить дрожжи в 1 стакане теплой воды. Добавить муку, замесить тесто и отставить на пару часов. Когда оно поднимется, снова замесить.

Отделить белки от желтков и взбить, а желтки – растереть с сахаром.

Добавить в тесто желтки с сахаром, измельченный шоколад, миндаль, коньяк, вино, сок лимона, цукаты и пряности. Добавить взбитые сливки.

Выложить тесто в форму, смазанную сливочным маслом.

Поставить пасхальный кулич в разогретую до 160 градусов духовку и выпекать около 90 минут.

Взбить оставшиеся белки до крепкой пены, добавить какао и сахар. Смазатьь шоколадно-лимонный пасхальный кулич глазурью.

Необычные куличи: итальянский пасхальный пирог

Ингредиенты:

яйцо – 5 шт.;

сыр – 50 г;

шпинат – 600 г;

мангольд – 200 г;

чеснок – 2 зубка;

белки 2-х яиц;

молоко – 3 ст. л.;

мука – 1,5 ст. л.;

сливочный сыр – 250 г;

сливочное масло – 40 г.

Как готовить:

Рецепт пасхи с цукатами

Ингредиенты:

1 кг в меру сухого творога жирностью 20%;

500 мл сливок жирностью от 33%;

250 г сливочного масла;

4 желтка;

160-180 г сахара;

20-30 г изюма;

50 г цукатов;

щепотка ванильного сахара.

Как готовить:

Завернуть творог в марлю и положить под гнет на 5-6 часов, чтобы удалить лишнюю влагу. Затем дважды протереть его через сито. Если творог плохо протирается, можно дважды пропустить его через мясорубку.

Половину сливок отлить в небольшую миску, добавить желтки. Оставшиеся сливки подогреть в сотейнике – но до кипения не доводить. Затем взбить венчиком. Продолжая взбивать, добавить сливки с желтками и варить на маленьком огне, не давая кипеть, пока сливки не загустеют. Снять с огня и остудить.

Размягченное сливочное масло растереть с сахаром добела. В протертый творог добавить загустевшие сливки, ванильный сахар и масло с сахаром. Взбить миксером до образования пышной однородной массы.

Тщательно промыть изюм. Если изюм очень сухой, его нужно пропарить на водяной бане, а затем обсушить полотняным полотенцем или салфетками. Цукаты – апельсиновые, лимонные, дынные – мелко нарезать. Как вариант – можно добавлять не только цукаты, но и сушеные фрукты (ананас, грушу, папайю, засахаренную вишню). Все фрукты надо только обязательно мелко порезать. Можно добавлять и орехи (чаще всего миндаль). Ядра миндаля предварительно нужно залить кипятком и оставить их в воде на 20-30 мин. После этого снять кожицу, орехи прокалить на сильно разогретой сковороде и измельчить.

Добавить изюм, цукаты и ванильный сахар в творожную массу. Тщательно перемешать, чтобы добавки распределились равномерно.

Выстлать внутреннюю часть пасочницы чуть влажной марлей (чтобы пасха потом легко вынималась из формы). Очень плотно заполнить форму творожной массой, прикрыть блюдцем. Положить сверху легкий гнет и поставить в холодильник на 10-12 часов.

Вынуть пасху из холодильника, перевернуть на тарелку. Сначала снять пасочницу, затем осторожно марлю.

Пасха классическая: рецепт

Ингредиенты:

муки – 500-600 г;

40-50 г прессованных дрожжей;

6 яиц;

молоко – 1,5 стакана;

сахар – 2 стакана;

150-200 г сливочного масла;

50 г фруктовых цукатов;

50 г изюма;

50 г сухого миндаля;

соль, ванилин или ванильный сахар – по вкусу;

немного муки – для обсыпки.

Как готовить:

Для опары растворить в молоке дрожжи и одну столовую ложку сахара. Добавить 150-200 г просеянной муки, постоянно размешивая. Чтобы избавиться от комков, тесто размешать, затем поставить в теплое место.

Яичные желтки отделить от белков, белки – отставить в холодильник. Пять желтков растереть с оставшимся сахаром. Сливочное масло растопить, потом дать остыть до температуры тела.

Когда опара увеличится вдвое, добавить в нее желтки, растертые с сахаром. В получившуюся смесь добавить также ванилин и соль. Затем тщательно все это перемешать.

Потом взбить в пену охлажденные белки, их тоже ввести в опару. После белков, помешивая, добавить муку. Замешивать тесто, пока не появятся пузырьки воздуха. Оно должно свободно отставать от стенок посуды, а по консистенции – быть жиже, чем тесто на пироги, но гуще, чем на оладьи.

Накрыть тесто и держать его в теплом месте, пока не увеличится в несколько раз.

Цукаты нарезать кубиками. Изюм промыть, высушить и обвалять в муке. Миндаль очистить и мелко нарубить. Добавить все это в тесто, после чего тщательно вымешивать 5 минут. Затем снова поставить тесто в теплое место.

На дно формы положить промасленный кружок пергаментной бумаги. Стенки смазать растительным маслом и обсыпать мукой.

Разложить подошедшее тесто в формы (примерно на 1/3 высоты). Дать тесту подняться до краев формы и смазать верх кулича оставшимся желтком.

Выпекать до готовности при температуре 180 градусов – в течение 40-60 минут, время от времени осторожно поворачивая формы. После того как поверхности кулича зарумянятся, их стоит накрыть кружками бумаги, предварительно смочив те в воде.

Готовые куличи осторожно вынуть из форм и дать остыть.

Украсить пасхи и поставить на ночь доходить в теплое место.

Творожная пасха: рецепт от "Все буде смачно"

В интернете этот рецепт чаще всего ищут под запросом "творожная пасха – рецепт Все буде добре" – но на самом деле передача называется "Все буде смачно", а рецепт вот:

Творожная пасха в духовке: рецепт

Еще один рецепт творожной пасхи на ваш суд:

Пасхальный кулич на сухих дрожжах

Ингредиенты:

мука – по мере необходимости, примерно 700-800 грамм;

дрожжи сухие – 1 ст. ложка;

молоко – 0,5 литра

яйца – 4 шт. в тесто и 1 для глазури;

сметана – 2 ст. ложки;

маргарин – 150 г;

масло сливочное – 50 г;

растительное масло – 2 ст. ложки

соль – 1/3 ст. ложки;

сахар – 1 неполный стакан для глазури;

сахарный песок – 1 и 1/4 стакан;

изюм – не более 100 г;

ванилин и специальная присыпка.

Как готовить:

Для опары в большой чашке смешать дрожи и чайную ложку сахара. Добавить немного теплого молока и размешать. Дать полчаса, чтобы подняться.

Для теста отделяем желтки от белков. Взбить белки 4 яиц с сахаром до густой пены (они потом пойдут в тесто).

Молоко подогреть. Маргарин и масло растопить (вместо маргарина можно использовать масло). Соединить все, а затем добавить сметану и соль. Перемешать.

Вылить опару и размешать полученную массу. Добавить туда взбитые белки и желтки 4 яиц.

Постепенно добавляя муку, замешать тесто. Его необходимо вымешивать очень тщательно. По вкусу – добавить ванилин. Когда тесто будет по консистенции средней густоты, а также хорошо отлипать от рук – можно отставлять его в теплое место (при этом накрыть или укутать). Подойти оно должно два раза, каждый раз – примерно по 2 часа. После каждого раза тесто нужно обминать.

Подготовить для пасхи формы нужного размера. Из пергаментной бумаги вырезать листы и вложить их внутрь форм. Смазать формы растительным маслом.

Когда тесто хорошо поднимется в последний раз, разделить его на части и разложить по подготовленным формам. При этом тесто должно занимать лишь половину формочки – если внутри есть пергамент, и одну треть – если пергамент вы решили не использовать.

Поставить в разогретую духовку (180 градусов). Чтобы пасха хорошо пропеклась и не подгорела, нужно поставить на дно духовки емкость с холодной водой.

Время приготовления – примерно 1 час, но если зарумянятся раньше, то доставайте сразу.

Готовым куличам дать остыть.

Взбить один белок с неполным стаканом сахарной пудры или сахаром. Полить пасхи полученной смесью. Сверху посыпать специальной присыпкой.