Священник объяснил, почему Церковь должна быть авторитетом для всех сторон конфликта на Донбассе

Вести переговоры лучше, чем убивать друг друга, говорит Георгий Коваленко.

Георгий Коваленко Главред

Решение вопроса о прекращениисегодня зависит не только от желания украинского правительства, граждан или Церкви. Однако именно Церковь должна делать все возможное для возвращения процесса в мирное русло.

Об этом философ, богослов, бывший спикер Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Георгий Коваленко рассказал на чате в "Главреде".

"Я не специалист по геополитическим вопросам, но хорошо понимаю, что решение вопроса Донбасса сегодня зависит не только от желания правительства или граждан Украины. Мне кажется, что самым важным сегодня является полное прекращение боевых действий и насилия на этой территории. А потом вопрос должен решаться политически цивилизованным способом на основе международного права и законодательного поля Украины, с учетом точки зрения не только тех, кто там остался, но и тех, кто был вынужден уехать. Но также понимаю, что ответственные решения должны принимать те, кому мы делегировали это право, избрав их властью", — говорит священник.

"Церковь, которой сам Христос заповедовал исполнять миротворческую функцию, должна делать все возможное для возвращения процесса в русло переговоров, а не вооруженного противостояния. Одновременно Церковь может и должна исполнять гуманитарную функцию. К сожалению, не все зависит от желания самой Церкви. Чтобы быть посредником в переговорах, нужно быть авторитетом для всех сторон", — подчеркнул протоиерей.

"Что касается "возвращения умов" (жителей Донбасса и Крыма в Украину. — Ред.), то я скажу, что каждый из нас, верующих и неверующих, должен осознанно сделать свой политический выбор, не путать его с религиозным выбором и не использовать религиозную риторику в политическом процессе. С жителями Донбасса и Крыма на политические темы я должен говорить как гражданин Украины, а не как православный священник".

Комментируя вопрос, считает ли он, что переговорным путем можно урегулировать ситуацию и вернуть Украину в прежние границы, протоиерей Георгий Коваленко резюмировал: "Я считаю, что вести переговоры лучше, чем убивать друг друга".

Напомним, ранее экс-спикер УПЦ МП объяснил, как нужно поступать со священниками, предавшими Украину.

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