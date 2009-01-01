Тотальная декоммунизация. Почему Украина должна отказаться от праздников 8 Марта и 9 Мая

У нас складывается так, что Международный женский день празднуют мужчины и постоянно напиваются, говорит Станислав Кульчицкий.

Станислав Кульчицкий Главред

Инициатива Института национальной памяти оби сокращении числа праздничных выходных дней с нынешних 11 дней до 9-ти нужно поддвержать.

Об этом профессор, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий рассказал на чате в "Главреде".

"Надо помнить, что после 1991 года мы перестали быть атеистическим государством, и у нас появились праздники Пасхи, Троицы. И эти религиозные праздники наложились и в сумме их стало больше, чем было. Раньше их тоже было немало: например, праздновали День Великой Октябрьской социалистической революции два дня подряд, праздник 1-го Мая — тоже два дня подряд", — напомнил историк.

"Любопытная ситуация с 9 мая — Днем Победы. В сталинские времена это не было выходным днем — все работали. А потом, во времена Брежнева, возник культ победы, который и сейчас активно поддерживается в РФ, и 9 мая сделали тоже выходным днем. Причем не очень удачно. Ведь в Европе отмечают эту дату, но это не выходной день, и празднуют там победу над нацизмом в тот день, когда победили — 8 мая. Это Сталин распорядился сделать повторную капитуляцию, которая пришлась на начало дня 9 мая, и потому 9 мая состоялась повторная капитуляция верхушки гитлеровского Рейха, и именно этот день отмечается как День Победы. Итак, если мы перенесем торжества с 9 на 8 мая, то будем соответствовать европейской традиции. Тут не может быть никаких дискуссий, потому что нужно бороться с советскими историческими мифами", — говорит профессор.

"8 Марта — Международный женский день, но на самом деле у нас складывается так, что это день, когда празднуют мужчины, а не женщины. Именно мужчины активно отмечают этот праздник, постоянно напиваясь. Поэтому это можно праздновать, но не стоит этот день делать выходным. Кроме того, это выходной день только в тех странах, которые входили в Советский Союз", — подчеркнул эксперт.

"Зато весь цивилизованный мир празднует, например, День матери. Все-таки 8 Марта — это больше советский праздник, а мы должны декоммунизировать наш быт абсолютно однозначно", — резюмировал Станислав Кульчицкий.

Напомним, ранее историк рассказал, в чем заключается "украинская мечта".

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