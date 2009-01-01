Ученые из NASA обнаружили в далеком космосе "змею": фото

Американские астрономы совершили очередное интересное открытие в космосе

Фотоснимок галактики-"змеи" spacetelescope.org из американского космического агентства NASA с помощью телескопа "Хаббл" получили фотоснимок галактики, по форме весьма напоминающей гигантскую змею.

Данная галактика расположена за огромным звездным скоплением MACSJ1206.2-0847, но благодаря гравитации ее можно увидеть с Земли, правда, в весьма искаженном виде, сообщает портал "SpaceTelescope".

Как сообщают исследователи, отблеск далекой галактики прибывает на Землю искаженным из-за влияния т.н. "гравитационной линзы". Это, как правило, массивное тело (планета, звезда, галактики, скопления галактик, скопление темной материи), которое изменяет своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения – по аналогии с тем, как обычная линза изменяет направление луча света.

Напомним, ранее "Главред" сообщал о том, что ученые назвали древнейшую спиральную галактику.