Ученые раскрыли, почему владельцы собак живут дольше

Ученые раскрыли необычное качество собак, как жизнь в компании "лучшего друга" может влиять на здоровье и психику людей.

Ученые выснили , что владельцы собак в среднем живут на несколько месяцев дольше, чем остальные обитатели планеты, причины чего пока не понятны.

Об этом говорится в статье ученых, опубликованной в журнале Scientific Reports, пишет РИА Новости.

"Как показывают наши данные, у владельцев собак снижается риск преждевременной смерти на 33% и уменьшается вероятность развития болезней сердца и сосудов на 11%. Что интересно, собаки особенно благотворно влияли на жизнь одиноких людей, которые, как мы давно знаем, чаще умирают, чем члены семей", — заявила Мвенья Мубанга (Mwenya Mubanga) из университета Упсалы (Швеция).

Собаки долгое время считались своеобразными "машинами Павлова" — по сути, биороботами, главная цель которых заключается в поиске пищи и размножении. Владелец в таком случае выступает для них своеобразной кормушкой, а не другим живым существом. Относительно недавно эти представления начали подвергаться критике, и многие психологи и биологи считают, что общение с человеком само по себе играет важную роль в жизни собак.

К примеру, недавно нейрофизиологи выяснили, что собаки умеют понимать интонации и смысл слов, которые им говорят хозяева, что они общаются с людьми не ради еды, а ради получения внимания и позитивных эмоций, и что они умеют распознавать эмоции на лице знакомых и незнакомых им людей. Вдобавок, собаки оказались способны запоминать "ненужную" информацию и использовать ее впоследствии при общении с хозяином.

Ученые раскрыли еще одно необычное качество собак, пытаясь понять, как жизнь в компании "лучшего друга человека" может влиять на здоровье и психику людей. Для ответа на этот вопрос ученые проанализировали результаты наблюдений за состоянием сердца и сосудов примерно 3,4 миллиона шведов, которые велись правительством Швеции с 2001 года по сегодняшний день.

Все участники этого проекта, как отмечает Мубанга, не страдали от проблем с сердцем и других серьезных болезней на момент начала наблюдений, что помогло ученым проверить, как появление питомца в доме могло улучшать или ухудшать здоровье кровеносной системы и влиять на вероятность преждевременной смерти человека.

Оказалось, что собаки действуют на человека исключительно позитивно — их владельцы умирали значительно реже и позже, чем люди, не имевшие домашних питомцев. Что интересно, сила этого эффекта зависела не только от стиля жизни самого хозяина собаки, но и от ее породы – люди, имевшие собак охотничьих пород, жили в среднем дольше, чем владельцы "декоративных" и "городских" псов.

Пока не понятно, с чем именно связан подобный эффект, однако ученые предполагают, что собаки могут улучшать здоровье своих хозяев сразу несколькими путями, "выгуливая" их и заставляя их чувствовать радость от жизни.

"Мы знаем, что для владельцев собак характерен повышенный уровень физической активности, что может укреплять здоровье их сердца и объяснять то, что мы открыли. С другой стороны, нельзя исключать и того, что на долголетие людей влияет сам процесс общения собакой или ее микрофлора", — заключает Тове Фолл (Tove Fall), коллега Мубанга.

Ранее "Главред" сообщал, ученые обнаружили ген долголетия.