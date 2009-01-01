Украина отправит в Таиланд очередную партию танков "Оплот"

На следующей неделе отгружаем очередную партию, отметил Шейко.

Украина отправит партию «Оплотов» в Таиланд io.ua

В Таиланд отправится очередная партия танков "Оплот" , произведенных на харьковском ГП "Завод им. Малышева".

Об этом сказал на брифинге главный инженер предприятия Александр Шейко, сообщает "Укринформ".

"На следующей неделе отгружаем очередную партию", — отметил Шейко.

По его словам, объем поставки не разглашается: "Выполнено уже три четверти контракта".

Сообщается, что контракт объемом более 200 млн долларов на поставку в Таиланд 49 украинских танков "Оплот" заключен в 2011 году. В апреле 2012 года ГП "Завод им. Малышева" приступил к реализации контракта. Четвертая по счету партия "Оплотов" поставлена в Таиланд в ноябре 2016 г. Завершение контракта — в 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия получила еще 50 модернизированных танков "Булат".