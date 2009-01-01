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Украина отправит в Таиланд очередную партию танков "Оплот"

Сегодня, 16:14

На следующей неделе отгружаем очередную партию, отметил Шейко.

Т-84, Оплот
Украина отправит партию «Оплотов» в Таиланд io.ua
В Таиланд отправится очередная партия танков "Оплот", произведенных на харьковском ГП "Завод им. Малышева".

Об этом сказал на брифинге главный инженер предприятия Александр Шейко, сообщает "Укринформ".

"На следующей неделе отгружаем очередную партию", — отметил Шейко.

По его словам, объем поставки не разглашается: "Выполнено уже три четверти контракта".

Сообщается, что контракт объемом более 200 млн долларов на поставку в Таиланд 49 украинских танков "Оплот" заключен в 2011 году. В апреле 2012 года ГП "Завод им. Малышева" приступил к реализации контракта. Четвертая по счету партия "Оплотов" поставлена в Таиланд в ноябре 2016 г. Завершение контракта — в 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия получила еще 50 модернизированных танков "Булат".

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Украина, Таиланд, Оплот, танки, завод Малышева
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