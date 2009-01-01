Украину из-за торговли людьми могут перевести в "красную зону" — Луценко

Генпрокурор заявил, если Украину переведут в "красную зону", то страна может лишится любой помощи мирового сообщества

Юрий Луценко фото: zak.gp.gov.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что деятельность органов Национальной полиции по разоблачению фактов торговли людьми в Украине является неадекватной.

По его мнению, если динамика по торговле людьми и дальше будет такой, международные институции могут перевести Украину в "красную зону", что сделает невозможным любую помощь — в том числе правоохранительным и антикоррупционным органам, пишет Сегодня.

Генпрокурор также отметил, что в 2015 году в МВД был создан департамент по борьбе с торговлей людьми. На тот момент было около тысячи производств.

"Сейчас мы скатились до десятков, из которых в суд поступают только единицы. Чаще всего — из-за переквалификации: вместо статьи, по которой полиция должна была бы привлекать за торговлю людьми, переквалифицируют во что угодно. Прямо в аэропорту задерживают организатора вывоза в сексуальное рабство, а он получает только сутенерство", — посетовал генпрокурор.

По его словам, 116 производств по торговле людьми за весь 2016 год — это меньше, чем количество работников в Департаменте по борьбе с торговлей людьми МВД. 20 приговоров, 6 - привлечений к ответственности, 15 из них не связаны с содержанием под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сотрудники Нацполиции раскрыли сеть торговцев людьми, которые вербовали наших граждан для работы наркокурьерами в России.