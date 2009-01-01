"Червень" отметил, что ВСУ очень ждут наступления боевиков, чтобы скорее завершить затянувшуюся войну на Донбассе.

Андрей Гергерт (позывной "Червень").

Бойцы Вооруженных сил Украины не боятся слухов о наступлении террористов выдуманых "Донецкой и Луганской народных республик" (ЛДНР), а наоборот ждут этого, чтобы поскорее завершить затянувшуюся войну на Донбассе.

Об этом рассказал командир 8 отдельного батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Андрей Гергерт (позывной "Червень") в интервью "Обозревателю".

"Очень жду, чтобы они уже наконец-то начали наступать. Тогда мы бы их здесь умножили на ноль, а Украина поставила бы точку в конфликте с империей. Мы относимся к таким вещам совершенно спокойно", — сказал командир добровольческого батальона.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал о том, что боевики опасаются ВСУ и готовятся к затяжной войне: роют окопы и "закатываются" в бетон.