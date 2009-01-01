Управление двигателем, навигация и радиостанция. Вертолеты ВСУ оснащают украинским оборудованием

На "Авиаконе" успешно прошли контрольные испытания Ми-24ПУ1 с отечественными агрегатами системы управления двигателями.

Вертолеты ВСУ оснащают украинским оборудованием Укроборонпром

Для диверсификации компонентов российского производства на Конотопском авиаремонтном заводе "Авиакон" для вертолетов Ми-24 и Ми-8 создается и устанавливается украинское оборудование.

Об этом идет речь в сообщении "Укроборонпрома".

Отмечается, что с целью реализации программы импортозамещения в части агрегатов системы управления двигателями Ми-24 был разработан проект бюллетеня по замене электронных регуляторов двигателей.

В сообщении говорится, что в апреле на "Авиаконе" успешно прошли контрольные испытания Ми-24ПУ1 с отечественными агрегатами системы управления двигателями. Сейчас этот вертолет уже передан Воздушным Силам ВСУ.

Также на службу в ВСУ поступят и модернизированные Ми-8МТ. В июле были проведены контрольные испытания этого вертолета с регистратором отечественного производства, а сейчас проходят испытания с новыми метеолокатором, спутниковой навигационной системой и резервной радиостанцией.

Дон конца 2017 года года "Авиакон" модернизирует и передаст военным 7 единиц Ми-8МТ для армейской авиации, по одному такому вертолета также получат Нацгврадия и ГСЧС.

Напомним, в 2016 году для ВСУ отремонтировали более 20 ударных вертолетов.