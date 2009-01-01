В поддержку Украины. В более 50 стран мира прошла акция "Стоп Путин. Стоп война"

Главная цель акции — привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине.

Акция "Стоп Путин! Стоп война!" в Киеве. УНИАН

Сегодня, 21 января, параллельно в более чем 50 странах мира проходит акция "Стоп Путин. Стоп война" в поддержку Украины.

Главная цель акции — привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине, показать важность единства и солидарности с Украиной, а также призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира в Украине, пишет УНИАН.

В частности, акция прошла на Майдане Независимости в Киеве. Участники мероприятия держали в руках государственные и красно-черные флаги, а также плакаты с призывами к президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить агрессию против Украины.

Также участники требуют от России прекратить военные действия против Украины, вывести свои войска и вооружение, освободить украинских заложников, деоккупировать Крым, а также чтобы представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне проведения антитеррористической операции присутствовали вдоль всей линии разграничения ежедневно и круглосуточно.

Стоит отметить, что Stop putin's War in Ukraine проводится уже в третий раз. Организатором акции в Украине уже второй год выступает национальное движение "Государственная инициатива Яроша".

Также акция прошла и в других городах Украины. В Одессе, например, люди собрались возле Генерального консульства Российской Федерации. Среди участников акции — представители украинских патриотических организаций "Совет общественной безопасности", "Правый сектор", "Самооборона Одессы" и другие известные в городе общественные деятели.

Также флешмоб прошел и заграницей. Третий митинг всемирной акции "Stop putin's War In Ukraine" провели украинцы в Сиднее, сообщает Укринформ.

Куратором акции "Stop putin's War In Ukraine" в Австралии была Наталья Алехина. Участники акции традиционно собрались на одной из центральных улиц Сиднея с антипутинскими лозунгами и информировали прохожих о ситуации в Украине.

В столице Латвии — Риге люди также собрались на одной из центральных улиц города с поддержкой Украины.

Напмоним, ранее российский журналист Аркадий Бабченко заявлял, что Украина может решить конфликт на Донбассе только силовым способом. Хотя нельзя исключать и вариант того, что Кремль может ввести уже войска не как захватчик, а как миротворец.