Юнкер "раздул" территорию России в 4 раза

Глава Еврокомиссии призвал покончить с демонизацией РФ.

Юнкер ошибся, называя площадь России. Reuters

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер более чем в четыре раза преувеличил площадь Российскйо Федерации. А вот площадь Евросоюза он наоборот – преуменьшил.

Выдержки из его выступления опубликовала газета The Guardian, говоря о том, что Брюссель никогда не согласится с действиями Москвы в отношении аннексированного Крыма и оккупированного востока Украины, еврочиновник заявил: "Мы должны принимать во внимание, что площадь Европейского союза составляет 5,5 млн кв. км, в то время как России — 70,5 млн кв. км".

В то же время площадь России составляет 17,1 млн кв. км, а вот площадь 28 государств-членов ЕС — 4,3 млн кв. км.

При этом Юнкер призвал покончить с демонизацией России. По его словам, есть немало сфер, в которых Брюссель и Москва могут сотрудничать. Среди таковых он, к примеру, назвал область исследований и инноваций.

Напомним, Еврокомиссия начала блокирование санкций США. Блокирующий устав запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные действия санкций США.

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