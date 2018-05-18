Еврокомиссия начала блокирование санкций США

18 мая 2018, 18:15

Блокирующий устав запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные действия санкций США.

ЕК блокирует санкции США против Ирана

Еврокомиссия одобрила шаги по сохранению интересов инвестиций европейских компаний в Иране и разрешила компаниям из ЕС не соблюдать санкции США в отношении Ирана, восстановленные после выхода Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки.

"Запущен официальный процесс по активизации Блокирующего статута путем обновления списка санкций США по Ирану, подпадающих под его сферу действия. Блокирующий устав запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные действия санкций США, позволяет компаниям возмещать убытки, возникающие в результате таких санкций, от лица, вызывающего их, и аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений на их основе. Цель состоит в том, чтобы принять меры до 6 августа 2018 года, когда вступит в силу первая партия санкций США", — говорится в сообщении на сайте ЕК.

При этом Еврокомиссия начала официальный процесс устранения препятствий для Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для финансирования деятельности за пределами ЕС в Иране, отмечается в коммюнике. "Это позволит ЕИБ поддерживать инвестиции ЕС в Иране и может быть полезным, в частности, для малых и средних предприятий. Все соответствующие правила и процедуры будут применяться к отдельным финансовым операциям", — объяснили в Брюсселе.

"В Софии мы увидели демонстрацию европейского единства. Пока иранцы соблюдают свои обязательства, ЕС, конечно, будет придерживаться соглашения, архитектором которого он был, соглашения, которое было единогласно ратифицировано Советом Безопасности ООН и которое имеет важнейшее значение для сохранения мира в регионе и в мире", — приводятся в документе слова председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Он отметил, что американские санкции не останутся без последствий.

"Поэтому у нас, Еврокомиссии и ЕС, есть обязанность сделать все возможное, чтобы защитить наш европейский бизнес, особенно малые и средние предприятия", — добавил Юнкер.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по иранской ядерной программе.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал решение США выйти из ядерного соглашения с республикой. Во время телеобращения к нации он отказался считать сделку аннулированной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с партнерами без Вашингтона

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что иранские власти скрывали от МАГАТЭ огромный массив документов, посвященных ядерным технологиям.

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