Отмена законов, популизм и хаос: грозит ли Украине закон о референдуме

В Украине приняли закон о референдуме / Reuters

Во вторник, 26 января, Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" (№3612). Его поддержали 255 народных депутатов в сессионном зале.

Принятый закон развязывает руки политикам для манипуляций с общественным мнением, говорят эксперты Главреду. Как могут применить этот законопроект на практике и что с его помощью могут легализовать?

Закон о референдум: что приняли

На референдум могут выносить четыре вида вопросов:

имеющие общегосударственное значение;

касающиеся изменения территории Украины;

связанные с прекращением действия закона или его отдельных положений

если речь идет об утверждении закона о внесении изменений в ряд разделов Конституции: в раздел I (Общие положения), III (Выборы. Референдум) и XIII (Внесение изменений в Конституцию).

При этом не могут быть предметом обсуждения на референдуме вопросы, связанные с бюджетом, налогами, амнистией, деятельностью органов правопорядка, которые противоречат Конституции и нормам международного права; которые ставят под угрозу целостность или суверенитет Украины, а также те, которые разжигают межэтническую, расовую или религиозную вражду.

Ко второму чтению в законопроект был внесен ряд правок. Например - референдум запрещен во время общегосударственных или местных выборов. Вероятно, причиной этому мог стать нашумевший кейс с президентским опросом в день голосования на местных выборах, который в президентской партии тогда называли едва ли не альтернативой референдуму.

Кроме того, были увеличены сроки сбора подписей под инициативой проведения референдума с 60 до 90 дней, а также вдвое увеличили сроки обработки этих подписей для ЦИК – 10 дней вместо 5 в предыдущей редакции.

Главным ноу-хау закона стала норма о возможности проведения электронного референдума (правда, для этого депутаты еще должны будут принять дополнительный закон, который урегулирует нюансы его проведения). Но и тут есть загвоздка – когда будут голосовать за этот закон, депутаты и сами не знают.Читайте такжеЭлектронное голосование и фальшивые подписи: чего ждать от закона о референдуме

При этом, как отмечают эксперты, в законе не устранили главный недочет. А именно – он не предусматривает обязательное выполнение решений, принятых на референдуме. Исправить это можно, только если принять изменения в Конституцию. Однако и этого вряд ли удастся добиться, так как здесь стоит вспомнить неразрешенный конституционный кризис, ввиду которого КСУ вряд ли станет поддерживать сомнительные депутатские инициативы.

Бескрайний простор для манипуляций

C учетом того, что решение не обязательно к исполнению, референдумы мало чем будут отличаться от референдума времен Кучмы, считает политический эксперт Тарас Загородний - как и тогда, депутаты могут просто отказаться имплементировать результаты в парламенте.

Он считает, что сегодня проведение референдума могут потянуть всего несколько украинских партий, так как для него нужен не только финансовый, но и организационный ресурс.

"Наиболее вероятно, что вопросами референдума структурно могут заняться ОПЗЖ, Батькивщина, Евросолидарность. Проведение референдумов у президентской партии под большим вопросом ввиду ее разобщенности – у нее просто нет подходящих структур для этого, они могут задействовать разве что админресурс", - сказал Загородний.

Что будут отменять

Иными словами, принятый законопроект, ввиду его недочетов, облегчит не право украинцев на референдум, а популизм и манипуляции со стороны политиков, которые в попытках понравиться электорату примутся отменять ранее принятые законы.

Читайте такжеКризис и бунт против Зеленского: чем грозит голосование за закон о референдумеПервые шаги уже сделаны. Так, в Батькивщине заявили, что инициируют референдумы по пяти вопросам, среди которых отмена продажи сельскохозяйственных земель, стратегической собственности (газопровод, железная дорога, Укрпочта и т.п.), а также о легализации марихуаны и игорного бизнеса.

Если же говорить о президентской партии, то там могут использовать закон о референдуме в качестве инструмента для удержания рейтинга Зеленского.

"Слуга народа может попытаться протолкнуть популистские решения вроде сокращения количества депутатов – те, которые ни на что не влияют, но которые, с точки зрения политтехнологий, помогают поддержать рейтинг", - считает политический аналитик Александр Кочетков.

С помощью референдума власти могут продавливать и непопулярные решения, вроде разрешения на покупку земли иностранцами, оказывая давление на депутатов, считает эксперт. Мол, не хотите слушать нас, придется слушать народ.

Статус русского языка и Донбасса

Впрочем, как отмечает глава Центра Эйдос, политолог, кандидат наук по государственному управлению Виктор Таран , именно обсуждение непопулярных решений на референдуме может снять с Зеленского и последующих президентов политическую ответственность за их принятие. Например, если на референдуме будет отменен закон о языке или принято решение о реинтеграции оккупированных частей Донбасса с одновременным предоставлением этим территориям дополнительных политических прав.

"Конечно, авторы законопроекта говорят об определенных предохранителях по объявлению референдума. Но боюсь, с этим не будет проблем, если на референдум будет вынесен вопрос о статусе Донбасса, выполнения Минских соглашений, пересмотра законов о языке или рынке земли", - говорит Таран.

ОПЗЖ, согласно опросам, активно набирающая электорат, в числе первых может взяться за вопросы о выполнении Минских соглашений и недопустимости ущемления русского языка в Украине, считают эксперты.

Как уточнил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев , помимо этого, ОПЗЖ теперь может попытаться повторить опыт инициирования референдума 2006 года о вступлении Украины в НАТО.

"Референдум тогда не провели, но тогда состоялась мощная политическая кампания. А в преддверии выборов это серьезно мобилизирует электорат и дает партии информационный повод для проведения, по сути, пропагандистской кампании", - считает Золотарев.

В любом случае, одни только разговоры об инициировании референдумов, не говоря уже о их реальном проведении (кем бы они не были начаты) грозят серьезной поляризацией общества.

"В результате мы рискуем оказаться в стране, которая, вместо того, чтобы проводить реформы и двигаться вперед, окажется в перманентном хаосе постоянных референдумов, которые будут инициировать все подряд", - считает Таран.