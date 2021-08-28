Придется делиться: как Газпром будет обходить запрет суда оператору СП-2

Оператор Северного потока-2 проиграл суд в Германии / Reuters

На днях Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию компании Nord Stream 2 AG на решение Федерального сетевого агентства Германии об отказе вывести трубу газопровода "Северный поток-2" из-под действия нового Третьего энергетического пакета. Как на это ответит Газпром и есть ли тут выгода для Украины?

Спорные 54 километра

Напомним, что согласно обновленным правилам Третьего энергопакета ЕС, которые вступили в силу еще в мае 2019 года, компании, добывающей газ и владельцу газопровода, по которому его доставляют, в целях либерализации энергорынка запрещается быть одним и тем же юридическим лицом – это допускается только для тех газопроводов, которые уже были достроены на момент вступления в силу новых правил. То есть по сути Газпром и оператор СП-ц должны разделить по схожей схеме, как ранее делили Нафтогаз оператора ГТС Украины.

Согласно сообщениям немецких СМИ, которые описывают детали судебного разбирательства, фактически судебный спор разгорелся из-за 54 километров газопровода (общая протяженность – 1200 км), которые находятся в водах и на территории ФРГ - именно на них распространяется действие энергодирективы ЕС.

В свою очередь, российский Газпром, от лица которого и работает оператор СП-2, не согласился с требованиями и подал апелляцию на решение, поскольку счел эти нормы дискриминацией. По мнению адвокатов, которые представляют интересы российской газовой компании, регулирование этого участка трубы не принесет никакой пользы, но чревато дополнительными расходы и "высокими бюрократическими, а также финансовыми издержками".

Читайте такжеПочему решение суда по Северному потоку-2 не вернет российский газ в украинскую ГТСВ связи с этим, защита Газпрома, подавая жалобу в суд, буквально пыталась "придраться к словам", потому как указала в апелляции, что газопровод на дату начала действия ограничений, 23 мая 2019 года, якобы был завершен "с точки зрения финансового обеспечения", а потому его такие требования не касаются.

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Тем не менее, Фемида Германии была неблагосклонна к оператору СП-2 – она решила, что поскольку газопровод физически не был полностью достроен. И постановила, что оператор, Nord Stream 2 AG, согласно энергетической директиве ЕС, юридически должен быть отдельной от Газпрома структурой и использовать только 50% мощностей газопровода (а остальные 50%, соответственно, должны будут резервироваться для других поставщиков).

Стоит отметить, что новость о решении не в пользу оператора СП-2 с нескрываемой радостью подхватили в Украине. Так, глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон назвал решение немецкого суда долгожданным и очень важным: "Это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по СП-2".

В Минэнерго заявили, что Россия исчерпала возможности для оспаривания применения к "Северному потоку-2" законодательства ЕС и Третий энергопакет должен быть применен к трубопроводу в полном объеме. "Вместе с нашими международными партнерами мы будем работать дальше над уничтожением монополии "Газпрома" на поставку газа в Европу. Политический аспект "Северного потока-2" - давно уже секрет Полишинеля, никакие заявления об исключительной коммерческой выгоде проекта не стоят даже бумаги, на которой написаны", - заявил министр Герман Галущенко.

По словам главы Нафтогаза Юрия Витренко, сейчас главная задача Украины - добиться применения этих европейских правил ко всем газопроводам, которые объединяют Россию и Европу.

"Это будет непростой бой. Кремль шантажирует Европу дефицитом газа зимой. Отдельные западные чиновники не хотят понимать (или делают вид, что не понимают), что на самом деле означают европейские правила…", - заявил он.

Как пояснила на своей странице в соцсети советница министра энергетики Лана Зеркаль, решение суда означает, что "Газпрому" придется делиться.

"Мало того, что компания-оператор должна быть независимой от него, так еще и 50% газа в трубе должен поставляться третьими сторонами. Да, это не остановит строительство проекта, но, мягко говоря, уже испортило планы Кремля", - написала Зеркаль.

"Украины это решение не касается"

По мнению директора Центра исследования энергетики Александра Харченко , решение высшего земельного суда в Дюссельдорфе стало продолжением аналогичного решения Европейского суда по газопроводу OPAL (продолжение "Северного потока-1"), на который также распространили правила Третьего энергопакета.

"С точки зрения Украины два этих решения очень важны. Это означает, что СП-2 в его нынешнем виде должен подпадать под правила Третьего энергопакета. На практике это значит, что Россия должна отказаться от монополии Газпрома на экспорт газа по газопроводам или использование мощностей Северного потока-2 будет ограничено на 50%. Но это нельзя назвать окончательной победой Украины – будут еще много попыток манипуляций и использования трюков со стороны России при участии Германии. Но это решение двигает ситуацию в положительном для нас направлении", - говорит Харченко.

Читайте также"Проблемы Газпрома": в ФРГ назвали главные препятствия на пути запуска Северного потока – 2В то же время, как обращает внимание директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев , решение немецкого суда в принципе не касается Украины.

"Это решение не окажет никакого влияния на Украину, поскольку она не является ни членом ЕС, ни федеральной землей Германии, на которую распространяется решение суда. А заявления представителей ГТС Украины и Нафтогаза связаны больше с необходимостью оправдывать свои баснословные зарплаты, которые они получают за якобы противодействие СП-2. Потому что для нас никаких последствий или изменений нет, не было и не будет в ближайшие несколько лет, во всяком случае, до завершения контракта с Газпромом в 2024 году", - отметил он.

По словам Рябцева, это решение также нельзя считать и проигрышем Газпрома, так как он не является даже стороной судебного спора. По сути вердикт суда лишь меняет процедуру продажи российского газа, который будет экспортирован в Европу по СП-2.

"То есть если ранее этот газ принадлежал Газпрому в полном объеме, вплоть до его формальной продажи на территории Германии, то теперь эту продажу нужно будет осуществлять до физического попадания природного газа на территорию Германии – или в международных водах, или на территории РФ или в некой условной точке по пути следования этого трубопровода", - объяснил Рябцев.

Россия от монополии не откажется

Ключевой вопрос состоит в том, как именно Газпром теперь будет обходить этот запрет. По словам Александра Харченко, у Газпрома есть два сценария – либо попытаться создать виртуальный пункт передачи газа в 12-мильной зоне Германии, либо пойти на исполнение Третьего энергопакета ЕС, что будет означать либо ограничение мощностей, либо доступ к трубе со стороны России других производителей газа.

"Газпром вырабатывает около 60% российского газа и есть множество других компаний, которые его производят. Потому вряд ли Кремль согласится на отмену монополии", - убежден эксперт. И добавляет, что независимо от исхода на Украине это никак не скажется, но в будущем это приведет к тому, что украинская ГТС будет иметь стабильную загрузку в 40-45 миллиардов кубометров в год и после окончания контракта с Газпромом.

Читайте такжеУкраина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударовК слову, сам Газпром пока хранит молчание и никак не комментирует решение немецкого суда, ссылаясь на изучение ситуации. При этом предложения по обходу европейских правил уже звучат от других российских госкомпаний – в частности, глава Роснефти Игорь Сечин попросил у президента РФ Владимира Путина разрешения экспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом". Маршрут поставок при этом не указывается, но в письме уточняется, что поставки "будут способствовать снятию ограничений" со стороны антимонопольного законодательства ЕС в отношении допустимой загрузки газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", а также OPAL.

Предложил свой вариант и Юрий Витренко – по его словам, газ в Европу необязательно должен идти через СП-2. "Точкой выхода (экспорта) может стать станция Суджа на границе РФ-Украина. А дальше мы уже сами обеспечим транзит через Украину в Европу", - заявил Витренко и добавил, что в случае, если Газпром будет блокировать доступ других операторов к трубе, у ЕС будут все основания не сертифицировать газопровод из-за нарушения "принципа солидарности".

Энергетический эксперт Дмитрий Марунич считает, что возникшие проблемы вряд ли смогут помешать запуску Северного потока-2.

"Самый реалистичный вариант для РФ – создать биржу для продажи газа на входе в ФРГ. Потому Украине необходимо предложить некую ставку транзита, которая будет выгодна поставщику – Газпрому или кому-либо другому. Это чистая экономика", - говорит Марунич.