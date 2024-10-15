"Сработал эффект внезапности": Ступак оценил потенциал продолжения Курской операции

Экс-главкнокомандующий Залужный не зря отказывался от операции в Курской области.

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Непонятно, каким должен быть следующий шаг в Курской операции / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с ISW

Курская операция на территории страны-агрессора России продолжается уже более двух месяцев. Однако ее цель все еще остается непонятной. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Взглянув на карту, можно предположить, что перспектива продвижения ВСУ из Курской области проходит на восток в Белгородскую. Но сейчас оценивать это сложно.

"В первые две недели Курской операции все было здорово и классно. Наши войска взяли 300 квадратных километров. Сработал эффект внезапности. Потом были подрывы мостов с попыткой взять Глушковский район, но, к сожалению, это не сработало", - отметил Ступак.

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Поэтому эксперт считает неуместными заявления о том, что украинские военные будут находиться и удерживать позиции в Курской области столько, сколько это будет нужно.

Ступак вспомнил и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который, по информации западных СМИ, был против проведения такой операции из-за того, что не видел в ней шага №2.

"Очевидно, он видел план. Вот зашли мы туда, а что дальше? Что будет потом? И одна из претензий к Залужному заключалась в том, что он не захотел реализовывать эту операцию. А бесцельное нахождение наших войск в Курской области - это большая проблема", - добавил он.

Кто такой Иван Ступак? Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, что ситуация на Курщине с недавних пор сложная, потому что сейчас Силам обороны добавилась работа по сдерживанию большой 40-50 тысячной группировки противника.

Несмотря на это ВСУ продолжают выполнять боевые задачи на территории РФ. Недавно в Курской области в результате штурмовых действий бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады было уничтожено несколько военных преступников из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Ранее ISW обнаружил визуальные доказательства или заявления России о том, что российские войска отвоевали примерно 46% территории на украинском выступе в Курской области РФ.

Курская АЭС / Инфографика: Главред



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