"Сработал эффект внезапности": Ступак оценил потенциал продолжения Курской операции

Курская операция на территории страны-агрессора России продолжается уже более двух месяцев. Однако ее цель все еще остается непонятной. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Взглянув на карту, можно предположить, что перспектива продвижения ВСУ из Курской области проходит на восток в Белгородскую. Но сейчас оценивать это сложно.
"В первые две недели Курской операции все было здорово и классно. Наши войска взяли 300 квадратных километров. Сработал эффект внезапности. Потом были подрывы мостов с попыткой взять Глушковский район, но, к сожалению, это не сработало", - отметил Ступак.
Поэтому эксперт считает неуместными заявления о том, что украинские военные будут находиться и удерживать позиции в Курской области столько, сколько это будет нужно.
Ступак вспомнил и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который, по информации западных СМИ, был против проведения такой операции из-за того, что не видел в ней шага №2.
"Очевидно, он видел план. Вот зашли мы туда, а что дальше? Что будет потом? И одна из претензий к Залужному заключалась в том, что он не захотел реализовывать эту операцию. А бесцельное нахождение наших войск в Курской области - это большая проблема", - добавил он.
Кто такой Иван Ступак?
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
Ситуация в Курской области - последние новости
Напомним, что ситуация на Курщине с недавних пор сложная, потому что сейчас Силам обороны добавилась работа по сдерживанию большой 40-50 тысячной группировки противника.
Несмотря на это ВСУ продолжают выполнять боевые задачи на территории РФ. Недавно в Курской области в результате штурмовых действий бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады было уничтожено несколько военных преступников из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.
Ранее ISW обнаружил визуальные доказательства или заявления России о том, что российские войска отвоевали примерно 46% территории на украинском выступе в Курской области РФ.
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