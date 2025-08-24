'Тайно помогал Украине вместе с правительством': Екатерина Бужинская рассказала правду о своем муже-иностранце

Екатерина Бужинская не пренебрегает традициями.

Екатерина Бужинская - новое интервью / коллаж: Главред

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская уже 11 лет живет в счастливом браке с болгарским бизнесменом Димитаром.

В эксклюзивном интервью Главреду звезда искренне рассказала, как началась их любовь, что держит их вместе до сих пор и как удается совмещать сцену и материнство.

Как вы познакомились с мужем?

Все началось 11 лет назад на празднике у общего друга. Екатерина вспоминает:

"Мы познакомились на праздновании в Украине. Димитар приехал в гости к другу. И когда он меня увидел, сказал: "Это будет моя жена". А друг только посмеялся - мол, я не знакомлюсь с мужчинами и вообще - не его уровень. Они даже поспорили на приличную сумму денег. А через четыре месяца мы поженились. Его друг был в шоке".

Какой секрет вашего крепкого брака?

Я думаю, что как раз моя работа и помогает сохранять наши отношения. Мы друг другу не успеваем надоесть. Муж гордится мной - и как артисткой, и как женщиной. А еще у нас прекрасные дети, которыми мы очень гордимся.

Как вы отдыхаете с мужем и детьми?

С мужем мы объездили полмира. Теперь, когда с нами дети, это немного дороже и сложнее, но мы все равно ищем возможность путешествовать вместе. Это - наша семейная традиция.

Какие традиции есть в вашей семье?

25 декабря, на Рождество, я никогда не беру работу. Это для меня святое. Я всегда праздную с семьей, дома, в тепле. А вот на Новый год - все знают, что я работаю. Это корпоративы, концерты, выступления. И уже после праздников мы обязательно отправляемся куда-то всей семьей - отдохнуть, перезагрузиться и побыть вместе.

Какая позиция вашего мужа насчет войны в Украине?

Он с 2014 года поддерживает Украину. Знает украинский язык, выучил его, даже поет украинские песни. И хотя имеет три высших образования, он финансист, однажды вышел со мной на сцену Дворца культуры "Украина" - на вечере Виталия и Светланы Билоножко - и спел со мной песню "Вечно любить".

Когда началось полномасштабное вторжение, он вместе с правительством Болгарии тайно помогал Украине топливом. Также поддерживал мои социальные инициативы, организовывал встречи в Европарламенте. Я всегда говорю: каждая украинская женщина должна быть как Роксолана - делать все, чтобы даже иностранные мужчины работали на благо Украины.

Екатерина Бужинская / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Как родные относятся к вашей работе и гастролям?

Я всегда объясняла им, что мама - артистка. Они это воспринимают спокойно. Да, иногда скучают, но мы всегда на связи. К тому же, у нас есть "баланс": папа строгий, а мама - добрая.

И, конечно, о любви. Именно этим чувством вдохновлена ее новая песня "Така любов буває тільки раз" - искренняя, трогательная, об отношениях, которые выдерживают все.

Екатерина Бужинская / инфографика: Главред

Смотрите клип песни "Такая любовь бывает только раз":

О персоне: Екатерина Бужинская Екатерина Бужинская - украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре 1998 года, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

