Какие 'планы' могут быть у Путина и Трампа на Украину: Жданов дал неожиданный прогноз

Трамп выступает за немедленное прекращение помощи Украине - сблизится ли он с Путиным.

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Какие "планы" могут быть у Путина и Трампа на Украину / коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот: видео

Основные тезисы Жданова:

Трамп может немедленно прекратить помощь Украине

Какие интересы на Украине у Трампа и Путина

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду объяснил, чего ждать Украине после победы Трампа и какую сделку по Украине в итоге может провернуть "бизнесмен Трамп" с Путиным.

Жданов считает, что здесь ситуация абсолютно непредсказуемая. Сегодня никто не угадает, что Трамп сможет сделать, это лотерея. Известно, что Трамп, как известно, выступает за немедленное прекращение помощи Украине.

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"Но если мы откроем бюджет США, который после инаугурации будет голосоваться в Конгрессе, то увидим: там на поддержку Украины не заложено ни одного цента. А Трамп кричит, что налогоплательщики устали поддерживать нашу страну. Так этой поддержки нет! 50 миллиардов долларов Украине выделяет Большая семерка, а не США. Ну, Штаты могут забрать свои 22 миллиарда долларов из этих 50-ти, но это будет развал Большой семерки", - добавил эксперт.

Что известно о Трампе / Инфографика: Главред / Инфографика: Главред

Эксперт добавил, что Трамп играет на грани фола: он везде тычется, но, если ему дают отпор, он дает задний ход или разваливает весь Запад.

"Для США это грозит тем, что он погрузит их в хаос", - отметил Жданов.

Отношения Трампа и Путина - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что американский политик Дональд Трамп победил на выборах в США в 2024 году. Стало известно, что Трамп впервые позвонил Путину - политики обсудили войну в Украине. Украинские власти якобы знали об этом разговоре и не отрицали.

В Кремле увидели "позитивные сигналы" в победе Трампа. Трамп во время своей предвыборной кампании говорил о том, что все воспринимает через соглашения. Представитель Кремля признал, что, в отличие от действующей администрации Джо Байдена, Трамп "менее предсказуем".

Дональд Трамп готовит "мирный план" для Украины. В администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предусматривает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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