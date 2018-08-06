“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей

Под Житомиром, по предварительным данным, отец убил дочь и свел счеты с жизнью

В воскресенье, 5 августа, вечером на окраине села Каменка (находится под Житомиром) жители в лесном массиве нашли автомобиль, в котором были тела двух людей — отца и дочери.

Предварительно установлено, что мужчина убил ребенка и покончил жизнь самоубийством, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

“Желтый автомобиль Renault Kangoo в лесном массиве… заметили местная молодежь, и когда длительное время из него никто не выходил и к нему не подходил, решили приблизиться. Подростки увидели в салоне тела людей...”, — отметили в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что на телах погибших есть ножевые ранения, их личности установлены — это житомиряне, 34-летний отец и 8-летняя дочь.

“В салоне также была найдена записка, вероятно, написанная мужчиной, в которой он объясняет свои действия бытовыми неурядицами и недоразумениями в семье”, — добавили в Нацполиции.

Копы также узнали, что отец около 13:00 2 августа собрал свои личные вещи и вещи дочери, а потом вместе с ней уехал из дома. По факту жуткого инцидента начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

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