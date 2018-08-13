Кровавое ДТП с маршруткой на Житомирщине: в полиции назвали самую вероятную причину трагедии

Вероятнее всего, на Житомирщине кровавое ДТП с маршруткой произошло из-за того, что водитель уснул, сообщили в полиции / ИТАР-ТАСС

В Житомирской области водитель маршрутки с вероятностью в 99% уснул за рулем и попал в аварию, которая унесла жизни десяти людей.

Была проведена экспертиза, водитель не пытался тормозить, рассказал на брифинге в Житомире начальник Главного управления Нацполиции в регионе Вячеслав Печененко, пишет УНИАН.

“Уже после экспертизы мы увидели, что были внесены конструктивные изменения в тормозную систему (маршрутки — Ред.), но это не повлияло на последствия (ДТП — Ред.)... с вероятностью в 99% там просто водитель заснул за рулем, ведь даже тормозного пути не было...), — отметил он. Напомним, утром 20 июля в районе села Глубочинцы Житомирской области маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли десять человек, а еще столько же людей получили травмы. Узнать больше о кровавом ДТП можно здесь.