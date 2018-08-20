Харьковский школьник помочился с памятника погибшим во Второй мировой войне

20 августа 2018, 14:25

Подросток надругался над мемориалом на спор.

скриншот из видео

Харьковский школьник надругался над мемориалом расстрелянным 19 пленным солдатам во время Второй мировой войны, установленном на улице Салтовское шоссе.

Как сообщается на странице сообщества "Харьков 1654" в Facebook, подросток на спор взобрался на памятную плиту и справил малую нужду.

"На Салтовском Шоссе есть мемориальная плита памяти расстрелянным 19 пленным солдатам во время Второй мировой войны. Школьник, проспорив желание, забрался на плиту и помочился", - сказано в сообщении.

"Сдохни тварь самой страшной смертью.. За тебя твои же деды погибали... Гнилая тварь", "Это он на своих родителей,предков и всю страну нассал!!!герой б...!!!" " Какая тут беседа?! Тут только порка нужна, да и то, может уже поздновато будет", "Нужно объяснять детям историю, прививать. А когда история состоит и сплошных фейков, то отношение будет ещё хуже", "Маленький но уже подонок", - пишут в комментариях возмущенные пользователи.

Ранее сообщалось, что в Чернигове полиция задержала мужчину, который бросал бутылки в памятник Героям Небесной Сотни на Красной площади.

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Харьков
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