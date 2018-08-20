Харьковский школьник помочился с памятника погибшим во Второй мировой войне

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Харьковский школьник надругался над мемориалом расстрелянным 19 пленным солдатам во время Второй мировой войны, установленном на улице Салтовское шоссе.

Как сообщается на странице сообщества "Харьков 1654" в Facebook, подросток на спор взобрался на памятную плиту и справил малую нужду.

"На Салтовском Шоссе есть мемориальная плита памяти расстрелянным 19 пленным солдатам во время Второй мировой войны. Школьник, проспорив желание, забрался на плиту и помочился", - сказано в сообщении.

"Сдохни тварь самой страшной смертью.. За тебя твои же деды погибали... Гнилая тварь", "Это он на своих родителей,предков и всю страну нассал!!!герой б...!!!" " Какая тут беседа?! Тут только порка нужна, да и то, может уже поздновато будет", "Нужно объяснять детям историю, прививать. А когда история состоит и сплошных фейков, то отношение будет ещё хуже", "Маленький но уже подонок", - пишут в комментариях возмущенные пользователи.

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