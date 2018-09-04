В Харькове неизвестный посреди улицы взорвал бомбу

УНИАН

В Харькове на Жасминовом бульваре неизвестный взорвал самодельное устройство, в результате чего 30-летний мужчина получил осколочное ранение.

"Около 1.50 на Жасминовом бульваре возле одного из домов неизвестный бросил взрывной предмет. В результате происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи был доставлен 30-летний мужчина с осколочным ранением. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщила пресс-служба областной полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также взрывотехники. Предварительно установлено, что взорвалось самодельное устройство. Устанавливаются обстоятельства инцидента и личность злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в селе Жарков Бродовского района Львовской области произошло смертельное ДТП с участием нетрезвого сотрудника Нацполиции, в результате которого погибли два человека.