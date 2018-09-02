"Кафка плачет, пуканы горят": в Харькове продолжается скандал вокруг пандуса для паралимпийской чемпионки Анны Пашковой

На Анну Пашкову соседи подали в суд / facebook.com/ischenko

В Харькове продолжается скандал вокруг пандуса для украинской спортсменки, члена Национальной паралимпийской сборной Украины по фехтованию на колясках Анны Пашковой.

В конце августа стало известно, что неадекватные соседи не позволяли ей установить пандус в подъезде ее же дома за ее же деньги. "Я не собираюсь из-за того, что ты один раз в день соизволишь выехать, ухудшать свое положение, снижать стоимость своей квартиры, провоцировать воровство и вонь, и все остальное!" – выдвигали они аргументы.

Чтобы решить проблему, девушке пришлось публиковать соответствующий пост у себя в Facebook и просить помощи общественности. К посту она прикрепила видео ссоры с соседями.

Читайте такжеВ США парализованный инвалид ударил электрошокером отказавшуюся от секса с ним стриптизершу"Видео собрало без малого 1 млн просмотров, а Аню буквально завалили комментами поддержки со всех городов. На следующий день к ней под дом пришло несколько десятков людей и журналистов. Соседи были уже не так резвы, как на видео, а некоторые даже не рискнули выходить из дому и общались с людьми с балкона. В итоге пандус установили и даже покрасили. Мир, жвачка, гражданское общество", – сообщил у себя в Facebook журналист Алексей Ищенко.

Однако дело на этом не закончилось: "А вот них*яшечки. Соседи подают на Аню в суд за незаконную видеосъемку. Быдыыыыыщ. То есть они не то, чтобы не извинились перед девушкой, они на полном серьезе считают себя жертвами в этой ситуации. Кафка плачет, пуканы горят".

В комментариях к посту Ищенко люди пишут: "Пусть еще подадут в суд на "незаконную инвалидность"", "Тю, он люди просятся в телек, а эти-то обиделись", "Этим быдланам по харе надавать не лишним было бы" и т.п.