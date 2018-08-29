Под Львовом пьяный полицейский сбил насмерть двух человек

УНИАН

В селе Жарков Бродовского района Львовской области произошло смертельное ДТП с участием нетрезвого сотрудника Нацполиции, в результате которого погибли два человека.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 августа в 23.50 в селе Жарков Бродовского района Львовской области. Предварительно установлено, что на сельской дороге произошло столкновение автомобиля "Рено Трафик "и скутера. В результате ДТП на месте происшествия погибли 18-летний водитель скутера и его 19-летний пассажир - жители Бродовского района. За рулем автомобиля вне службы находился работник одного из подразделений полиции Львовской области. По результатам медицинского осмотра установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения ", - сообщили в пресс-службе полиции.

Уголовное дело открыто по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц" (ч.3 ст. 286 УК Украины). Полицейскому грозит до 12 лет тюрьмы.

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