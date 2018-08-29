Под Львовом пьяный полицейский сбил насмерть двух человек

29 августа 2018, 11:49

Правоохранитель был не на службе.

Шеврон полиция
УНИАН

В селе Жарков Бродовского района Львовской области произошло смертельное ДТП с участием нетрезвого сотрудника Нацполиции, в результате которого погибли два человека.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 августа в 23.50 в селе Жарков Бродовского района Львовской области. Предварительно установлено, что на сельской дороге произошло столкновение автомобиля "Рено Трафик "и скутера. В результате ДТП на месте происшествия погибли 18-летний водитель скутера и его 19-летний пассажир - жители Бродовского района. За рулем автомобиля вне службы находился работник одного из подразделений полиции Львовской области. По результатам медицинского осмотра установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения ", - сообщили в пресс-службе полиции.

Уголовное дело открыто по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц" (ч.3 ст. 286 УК Украины). Полицейскому грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что во Львовской области пьяный депутат устроил аварию, в результате которой погибла пожилая женщина.

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Львовская область нацполиция
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