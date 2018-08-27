Полиция объявила в розыск одиозного Вадима Титушко

Вадима Титушко разыскивает полиция / Фото: Facebook/Вячеслав Аброськин

Правоохранители объявили в розыск Вадима Титушко за совершение тяжких преступлений на территории Киевской области.

"Титушко, человек, фамилия которого стала уже общим названием и символизирует провокаторов-предателей, сегодня объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений на территории Киевской области", - написал в Facebook первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, 25-летнего Титушко подозревают в совершении разбойных нападений в составе организованной группы с целью ограбления.

Аброськин заявил, что ни печально известная слава, ни время ничему не научили одиозного провокатора Титушко.

Как ранее сообщалось, спортсмен Вадим Титушко, получивший известность после нападения на журналистов в мае 2013-го, и фамилия которого стала нарицательной, обозначая всех лиц спортивного типа, устраивающих провокации, возглавил отдел физической охраны в одном из охранных агентств Киева, а после того, как с него будет снята судимость - станет соучредителем этого предприятия.