Кинули почти на пол-"лимона": в Днепре посетителей кафе и ресторанов хитроумно обносили на деньги

Как в Днепре мошенники опустошали банковские карты / dpchas.com.ua

В Днепре мошенники с помощью скимминговых устройств почистили немало банковских карт посетителей кафе и ресторанах. По предварительным данным, им удалось заполучить более 400 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба Киберполиции, двое участников группировки устраивались в нужное заведение. А когда посетители решали расплатиться картами, то с помощью скимминг-устройства на POS-терминалах получали нужную им конфиденциальную информацию.

Полицейские уже установили подозреваемых и провели у них обыски. Скомпрометированные платежные карточки изъяты.

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