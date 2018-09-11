В Париже саудовскую принцессу ограбили почти на миллион евро

В отеле Ritz ограбили саудовскую принцессу / Скриншот с видео

В престижном парижском отеле Ritz ограбили принцессу из Саудовской Аравии. Она заявляет, что лишилась драгоценностей на 800 тыс. евро.

Украсть их, по-видимому, не составило труда, так как монаршая особа не утруждала себя тем, чтобы хранить украшения в сейфе, которым оборудован номер.

Расследование дела поручили бригаде по борьбе с бандитизмом. Те уже заявили, что признаков взлома не обнаружили.

Ранее в Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов. Пострадавший уверяет, что вор действовал очень хитро и смог обмануть персонал отеля.