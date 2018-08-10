В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов

Дэдди Янки лишился драгоценностей / Фото: Instagram/Дэдди Янки

Один из исполнителей хита-рекордсмена YouTube "Despacito", пуэрто-риканский певец Дэдди Янки во время отдыха в Испании стал жертвой досадного ограбления.

Как сообщает ВВС, исполнитель лишился драгоценностей на сумму, превышающую два миллиона долларов.

Ограбление произошло днем. Грабителю удалось выдать себя за артиста, обмануть персонал отеля в Валенсии и открыть сейф в номере Янки. Мужчина беспрепятственно забрал драгоценности исполнителя на два миллиона долларов, а также несколько тысяч долларов наличными, а затем исчез из отеля в неизвестном направлении.

Менеджеры Янки уже подтвердили прессе факт ограбления, однако воздержались от более подробных комментариев. У певца добавили, что не хотят препятствовать работе испанской полиции.

Местные СМИ Испании сообщают, что сотрудники полиции уже изъяли записи камер наружного наблюдения, однако личность вора еще не установили.

Напомним, хакеры взломали группу музыкальных каналов Vevo на YouTube, и удалили первый клип, который набрал пять миллиардов просмотров на видеохостинге - "Despacito" пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки.