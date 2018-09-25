Все через задницу. В Индии начальник до смерти надул подчиненного: опубликовано видео 18+

Компрессор. Иллюстративное фото / promtechgroup.net

В штате Махараштра, Индия, на сталелитейном заводе произошел трагический инцидент − управляющий по имени Ракеш Вагмор до смерти надул своего подчиненного.

Как сообщают индиийские СМИ, камера видеонаблюдения засняла, как двое мужчин стоят в заводском помещении. Затем рабочий Адитья Джадхав добровольно повернулся к Вагмору спиной. Сперва все шло в формате безобидной шутки − начальник дул из шланга от компрессора подчиненному в шею и спину. А потом внезапно решил направить его в район ануса коллеги.

В итоге у Джадхава подкосились ноги и он упал на пол. Рабочего экстренно доставили в больницу. За его жизнь пятнадцать суток дней боролись врачи. Однако так и не смогли справиться с повреждениями кишечника. Ракеш Вагмор скрылся сразу после инцидента, сейчас его розыском занимаются правоохранители.

Внимание. Видео не рекомендуется для просмотра лицами моложе 18 лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Индии педагог умерла в прямом телеэфире после обсуждений смерти на работе.