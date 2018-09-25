В захваченном Крыму произошла кровавая авария

В Крыму столкнулись автобус и легковушка, есть жертвы / фото: rbc.ua

В понедельник, 24 сентября, в захваченном Российской Федерацией Крыму столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, по предварительным данным, погибли пять человек.

Авария произошла в Первомайском районе полуострова на трассе Красноперекопск — Симферополь, сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на данные дорожной инспекции оккупантов.

Издание узнало, что не разминулись автобус Setra и ВАЗ-2110, все погибшие — пассажиры легковушки. В автобусе ехали 13 человек, никто из них не пострадал.

Напомним, в начале апреля стало известно, что в Крыму на железнодорожном переезде электричка протаранила маршрутное такси, погибли пять человек, а четыре — пострадали.