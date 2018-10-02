В Польше украинец с топором атаковал толпу прохожих

Украинец атаковал прохожих с помощью топора / Фото: cheline.com.ua

В Польше гражданин Украины напал на прохожих с топором в руках. Ранение холодным оружием получили три человека.

Как сообщает RMF 24, инцидент произошел 1 октября в населенном пункте Собене-Езьоры в Мазовецком воеводстве Польши.

Отмечается, что 35-летний украинец вышел на одну из центральных улиц города, где неожиданно начал атаковать людей.

Дебошира задержала местная полиция. Он арестован и направлен на медицинское освидетельствование, где медики выяснят наличие в крови алкоголя и наркотических веществ.

Пострадавшие были госпитализированы в лечебное учреждение. Однако после получения первой помощи были отпущены домой.

Как ранее сообщалось, пьяный эстонец в литовском Каунасе избил украинца после спора о российско-украинских отношениях.