Два трупа в больнице на Одесчине: мужчина подорвал себя и свою сожительницу

В Больнице Одесской области взорвалась граната / фото полиция Одесской области

6 августа, во вторник, в Одесской области произошла трагедия. В Раздельнянской центральной районной больнице неадекват выдернул чеку из гранаты.

По информации, в результате взрыва погиб сам подрывник, и женщина.

Стало известно, что инцидент произошел в пищеблоке медучреждения. Там взорвалась граната Ф-1.

Отметим, в правоохранительных органах уточнили, что гранаты было две. Вторая - РГД-5 - не сработала. Ее обезвредили взрывотехники.

По данным полиции, гранаты в учреждение, вероятнее всего, принес 54-летний сожитель 44-летней работницы пищеблока больницы.

"Женщина находилась в отдельно стоящем здании. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Поскольку через окно было видно чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские оцепили здание, отвели людей на безопасное расстояние, и ждали приезда взрывотехников", — говорится в сообщении копов.

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Напомним, ранее сообщалось, в Ровенской области двое детей погибли в результате взрыва. По информации, в поселке Смига взорвался неизвестный предмет.

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Дети пришли в гости к дедушке в дом напротив, но его не оказалось дома.