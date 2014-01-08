Названы версии и опубликованы фото пожара в Харькове, где погибли 8 человек

Начал обрастать подробностями сегодняшний пожар на ювелирной фабрике в Харькове, где погибли 8 человек, и уже названы первые версии причин возгорания.

Из горящего здания спасателям удалось эвакуировать 22 человека и не допустить распространения огня, сообщает пресс-служба Харьковской ГосЧС.

На тушение пожара были брошены 20 единиц основной и специальной техники, однако огнем все равно были повреждены 4 и 5 этажи здания на площади 250 кв. м.

А представитель пресс-службы ведомства Евгений Василенко рассказал, что рассматриваются несколько версий причин пожара. Среди них — технический и человеческий фактор, сообщает mediaport.ua.

"В данный момент выясняется, какие причины были, потому что… не могли некоторые люди покинуть здание сами. Не могли люди выйти, поэтому два человека выпрыгнули из окон", — сказал Василенко.

Ранее "Главред" сообщал, что в Киеве горел сельхозрынок "Столичный", при пожаре погибли 4 человека.

Фото: kharkiv.mns.gov.ua