Пожарные рассказали, почему не смогли спасти людей в Харькове

Во время пожара Харьковской ювелирной фабрике, в котором погибли 8 человек, можно было спасти всех людей, если бы пожарным вовремя сообщили о возгорании.

Об этом заявил начальник 27-й пожарной части Киевского района г. Харькова Денис Михайлов, пишет Харьков. Комментарии.

По его словам, сообщение о пожаре поступило спустя 10 минут после начала возгорания. До этого люди пытались потушить его самостоятельно. После получения сигнала дежурный караул пожарной части сразу же выехал на место происшествия. По регламенту время доезда до места пожара составляет до 10 минут. Спасатели доехали за 6 минут.

"Я прибыл на пожар к месту вызова на автоцистерне во главе дежурного караула 27-й пожарной части. К этому моменту с четвертого этажа здания вырывалось открытое пламя, люди, спасаясь, просили о помощи из окон и уже висели на кондиционерах.

Наши первые усилия, до приезда подкрепления, были направлены на спасение людей, а не на тушение пожара. Мы применили довольно сложный способ – комбинированный подъем с установкой выдвижной трехколенной лестницы и с подачей к четвертому этажу ручной штурмовой лестницы. Высота этих помещений очень большая, если сравнивать со стандартной девятиэтажкой – то это 5-6 этаж. У нас лестница на автоцистерне позволяет производить спасательные работы не выше четвертого этажа. Но мы дотянулись. В итоге таким комбинированным способом удалось спасти 5 человек", - рассказал Михайлов.

Он также подчеркнул, что на оценку обстановки, боевое развертывание, снятие лестниц с автомобиля, установку их под зоной работы, выдвижение, подачу штурмовой лестницы – на все это в любом случае необходимо время, даже при том, что это делалось максимально быстро. Но, когда спасатели приехали на место происшествия, люди уже висели на окнах и огонь охватил большую площадь помещения.

"Если бы пожарные были вовремя оповещены о пожаре, был бы шанс спасти всех", - сказал Михайлов.

Напомним, за пожар на территории завода "Хартрон", в результате которого погибли восемь человек, руководству "Харьковской ювелирной фабрики", грозит до 8 лет тюремного заключения.

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