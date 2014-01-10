Пожар в Харькове: за гибель людей руководству фабрики грозит 8 лет тюрьмы

За пожар на территории завода "Хартрон", в результате которого погибли восемь человек, руководству "Харьковской ювелирной фабрики", арендующей помещения, где возникло возгорание, грозит до 8 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. По ее информации, по факту пожара, возникшего 8 января, проводится проверка оперативной группой следственного управления ГУ МВД Украины в Харьковской области.

По данному факту также возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Статья предусматривает наказание от 3 до 8 лет тюрьмы.

"Будет завершено очень жесткое расследование причин пожара. Руководство предприятия, которое не обеспечило надлежащего соблюдения техники пожарной безопасности, что повлекло гибель людей, понесет наказание, в том числе уголовное", - заявил вице-премьер Александр Вилкул во время совещания по расследованию причин и обстоятельств пожара.

Во время досудебного расследования будет организовано проведение судебной пожарно-технической экспертизы с целью определения причин, условий и процессов возникновения пожара, а также виновных в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области.

Напомним, пожар в помещении завода "Хартрон", которое арендует "Харьковская ювелирная фабрика", произошел 8 января. Погибли 8 человек, еще семь - пострадали.

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