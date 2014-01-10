Названа предварительная причина смертельного пожара на ювелирной фабрике в Харькове

10 января 2014, 22:56

Шесть человек при пожаре в Харькове умерли за считанные минуты от отравления.

Причиной гибели восьми человек, при пожаре на ювелирной фабрике в Харькове, тела которых были найдены в помещении, стало отравление.

Специалисты считают, что пожар произошел из-за взрыва легковоспламеняющегося вещества, которое используется в ювелирном производстве, передает ТСН.

В ГСЧС считают, что шестеро погибших, тела которых нашли на рабочих местах, могли отравиться испарениями опасного вещества и умерли за считанные минуты.

Однако выводы пока что не окончательные. По делу назначено более 20 экспертиз и допрошено более полусотни людей.

Пожар, заставивший людей прыгать из окон, начался в результате взрыва. Однако, что именно взорвалось, и главное - почему - специалисты еще не знают. Убеждены только в одном - к этому привело грубое нарушение правил безопасности.

"Руководство предприятия, которое допустило нарушение правил безопасности будут отвечать по закону, в том числе и уголовная ответственность", - рассказал вице-премьер министр Александр Вилкул.

В версию, что погибшие могли выпивать на работе, озвученную чиновниками через несколько часов после страшной трагедии, их коллеги не верят. А вот вспоминая, как тех спасали - до сих пор еле сдерживают слезы.

Пострадавшие  и их родственники рассказали подробности страшного пожара.

Самый тяжело пострадавший Олег Носик, который горящий цех он покидал последним, пытался спасти товарища, но не успел.

"Он тянул парня.  Дотащил его до самого окна, когда он захрипел, он его оставил, он вылез последним оттуда и сорвался он последним", - рассказала родственница пострадавшего Зоя Столица.

 По ее словам, парень наконец начал дышать самостоятельно.

"Он сам дышит, он в сознании, он разговаривает очень плохо, но разговаривает. Разговаривает очень плохо за счет того, что у него очень много копоти в легких, копоть в желудке, везде, когда вытаскивали трубки дыхательные, она вся была черная", - говорит женщина.

Еще одного из людей, который спасаясь от пламени, сорвался с карниза, сегодня перевезли в медицинский центр, специализирующийся на костях и суставах. Другие спасенные также медленно выздоравливают, на следующей неделе нескольких уже обещают выписать из больницы. Об этом, правда, отчитываются не врачи, а пресс-служба харьковской мэрии.

Еще один сотрудник ювелирной фабрики рассказал: "Пахнуло очень быстро. То есть за минуту, за несколько минут, сразу начали гасить огнетушителями, это ничего не помогло. Ну, сколько я там пробыл, меньше минуты, дым через минуту уже просто невозможно было видеть ничего", - говорит мужчина.

11 января в городе будут хоронить погибших - шестеро мужчин и две женщины. Все молодые, большинству нет и тридцати лет. Двое недавно поженились. Самому старшему - Константину Горенко - в этом году должно было исполниться 40. У мужчины остались восемнадцатилетний сын и маленькая дочка.

Напомним, за пожар на территории завода "Хартрон", в результате которого погибли восемь человек, руководству "Харьковской ювелирной фабрики", грозит до 8 лет тюремного заключения.

видео: ТСН.

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