Ветер повалил на машину елку: женщину из салона вынимали спасатели, опубликованы фото

В г. Красилов Хмельницкой области днем 12 декабря сильный порыв ветра повалил на припаркованную Chery Tiggo огромную ель и фонарный столб.

По данным ГСЧС, в салоне автомобиля в это время находилась 43-летняя женщина.

Сотрудники службы спасения пришлось освобождать женщину при помощи аварийно-спасательного оборудования.

Как ранее писал "Главред", 12 января вечером в Луганске произошло столкновение двух легковых автомобилей "Chevrolet Aveo" и "Lada Priora".

Машины при столкновении зангорелись, при пожаре заживо сгорели три пассажира автомобилей.

По одной из версий очевидцев, людей пытались вытащить из автомобилей, но это не удалось.