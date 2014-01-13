Ветер повалил на машину елку: женщину из салона вынимали спасатели, опубликованы фото

43-летняя женщина отделалась испугом.
По данным ГСЧС, в салоне автомобиля в это время находилась 43-летняя женщина.
Сотрудники службы спасения пришлось освобождать женщину при помощи аварийно-спасательного оборудования.
Как ранее писал "Главред", 12 января вечером в Луганске произошло столкновение двух легковых автомобилей "Chevrolet Aveo" и "Lada Priora".
Машины при столкновении зангорелись, при пожаре заживо сгорели три пассажира автомобилей.
По одной из версий очевидцев, людей пытались вытащить из автомобилей, но это не удалось.