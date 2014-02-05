Названа предварительная причина смертельного ДТП на Сумщине

В прокуратуре Сумской области назвали предварительную причину аварии на переезде, в которой погибли 12 человек.

Об этом в сообщается на сайте Кабмина.

По заявлению областного прокурора Руслана Билоконя предварительная версия причин аварии заключается в том, что водитель маршрутки не остановился на предупредительный звуковой и световой сигнал семафора", — отмечается в сообщении.

Проверка показала, что машинист электрички, протаранившей маршрутку, с ни в чем не виноват.

По информации начальника Южной железной дороги Александр Филатов, со стороны машиниста электропоезда нарушений не выявлено. Машинист начал экстренное торможение соответственно ситуации за 50 метров.

Кроме того, на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где поднималась эта тема, было отмечено, что пассажиры предупреждали водителя маршрутки о приближении поезда, "но он решил проскочить, о чем свидетельствует то, что основной удар пришелся на заднюю часть автотранспорта".

Напомним, 4 февраля электричка и маршрутный автобус столкнулись на железнодорожном переезде на Сумщине. В результате, по разным данным, погибли 12 человек.

Авария произошла на железнодорожном переезде вблизи сел Биланы и Виры Белопольского района. Произошло столкновение пригородного поезда Сумы-Ворожба с рейсовым маршрутным автобусом Ганнивка-Сумы. Больше об аварии читайте здесь.