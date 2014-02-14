В Запорожье убит активист Автомайдана - СМИ

В Запорожье убит местный бизнесмен и активист Автомайдана Сергей Синенко - он сгорел в машине, в бензобак которой выстрелили неизвестные.

Об этом сообщает сайт 061 со ссылкой на знакомую семьи погибшего.

По данным издания, происшествие произошло в четверг, 13 февраля, на дороге между селами Червонный Яр и Иван Город в Запорожском районе.

Мужчина сгорел в автомобиле "Тойота". То, что он был активным участником Автомайдана, стало известно в пятницу.

По словам знакомой семьи погибшего, жена сумела опознать мужа только по обручальному кольцу, так как всё его тело обгорело. Помимо Автомайдана, Сенека также занимался частным предпринимательством. Какая именно деятельность могла стать мотивом для убийства, устанавливает милиция.



Источник издания в правоохранительных органах также подтвердил информацию об убийстве активиста. По предварительной версии, автомобиль взорвался после выстрела в бензобак.



Данное происшествие внесено в Единый реестр расследований, как умышленное убийство (ст.115, ч.1 УК).