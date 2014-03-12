Журналист рассказал о мародерстве российских солдат в Крыму

В Крыму украинские военные части, попавшие под контроль российских солдат, сразу становятся объектами грабежа и мародерства.

Об этом руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, захваченные или частично захваченные части ВСУ в Крыму сразу же накрывает волна мародерства со стороны российских оккупантов.

"Так, по оперативным данным группы "Информационное сопротивление", имущество автомобильного батальона в Бахчисарае в эти часы просто разворовывается российскими военными. Оккупанты грузят в машины различное оборудование и захваченные личные вещи военнослужащих батальона, и срочно вывозят", - написал военный журналист.

Он подчеркнул, что та же ситуация в воинских частях в Бельбеке и Саках. "Здесь, как известно, российские военные контролируют часть территории и принудили украинских военных к "совместному патрулированию". После этого, т.е. допуска оккупантов на наши объекты, наши военные отмечают массовую пропажу как имущества части, так и личных вещей", - заявил Тымчук.

Ранее "Главред" сообщал, что вечером 11 марта на аэродроме в Бельбеке, захваченном российским военными, была подожжена энергоустановка. Российские военные, охраняющие территорию, заявили, что установка была подожжена "неизвестными".