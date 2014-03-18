На Луганщине в шахте погибли два горняка

В понедельник, 17 марта, на Луганщине в с. Тамара района погибли два горняка.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Трагедия произошла 17: 45 в Антрацитовском района на шахте "Тамара", принадлежащей ООО "Энерго-Восток-А". Там в неработающей выработке на глубине 125 м из-за недостатка кислорода погибли 2 человека.

В 19:07 работники шахты подняли на поверхность тела погибших. Сейчас шахта работает в штатном режиме.

Напомним, 12 марта на Луганщине на территории шахты им. Мельникова ПАО "Лисичанскуголь" во время ремонтных работ на креплении произошло разрушение металлической секции. Один человек погиб, еще четверо – были травмированы.