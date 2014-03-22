На Хмельнитчине разбился фронтовой бомбардировщик ВВС Украины

В Хмельницкой области при заходе на посадку разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Инцидент произошел 21 марта в 15:15, во время планового полета.

Экипаж самолета в составе командира эскадрильи и штурмана успел катапультироваться.

Пострадавших в результате инцидента нет, разрушений на земле также не зафиксировано. Причины случившегося выясняет специальная комиссия.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов с прицельным поражением наземных и надводных целей, в том числе на малых высотах.

По состоянию на 2013 год на вооружении украинских военно-воздушных сил состояли 24 Су-24М и 12 Су-24МР.

Напомним, 20 марта в воинской части Кривого Рога сгорели пять танков Т-64 с полным боекомплектом и склад боеприпасов.

По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание. Возможность диверсии следственные органы исключили.