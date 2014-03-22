Во время учений на Херсонщине прогремел взрыв: погиб солдат, еще четверо ранены

В Херсонской области в ночь на 22 марта во время армейских учений недалеко от пограничного КПП "Красный Чабан" раздался мощный взрыв.

В результате один солдат погиб, еще четыре человека были ранены, передает ТСН.

По словам очевидцев, вечером 21 марта в поле недалеко от поселка Мирный начался пожар, а затем прозвучал взрыв.

В результате на крышу одного из домов упал шестикилограммовый осколок брони от самоходной артиллерийской установки (САУ).

По словам военного прокурора Херсонской области Виталия Слободянюка, диверсии или обстрела не было, а взрыв произошел во время учений: "Сдетонировали боеприпасы одной из боевых единиц".

Как выяснилось позже, боеприпасы детонировали в САУ с боекомплектом в шестьдесят 152-мм снарядов и 2 тысячи пулеметных патронов.

"В результате происшествия погиб один военнослужащий, 93-го года рождения, остальные получили легкие повреждения", - сообщил Слободянюк.

Видео: ТСН